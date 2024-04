“Juego de Ilusiones”: Mariana enfrenta un dilema luego de la sensible confesión de Sofía

Sofía finalmente entró en razón y se reconcilió con su madre en “Juego de Ilusiones”, al sincerar un delicado secreto a Mariana en la visita que le realizó en la cárcel El Faro.

Cabe recordar que el personaje de Magdalena Müller no ha revelado durante meses la incógnita de quién es el padre del hijo que espera, pues no está segura si es Ignacio o Rubén, su anterior pareja.

En el capítulo de la teleserie diurna que Mega emitió este miércoles la hija de Julián le revela la verdad acerca de la confusión en la paternidad de su bebé, según consigna Página 7.

El hecho impactó a Mariana, quien se mostró sumamente preocupada, al tiempo que Sofía no era capaz de contener las lágrimas al sentir culpa por haberle fallado a su madre.

En este escenario, el episodio de este miércoles culminó con el misterio sobre qué decisión adoptará la reclusa con la información brindada por su hija mayor.

¿Cuál será la actitud de Mariana ante la verdad revelada por Sofía?

No obstante, en el capítulo 395, al cual el citado medio accedió a través de Mega Go, se aprecia que Mariana no sólo apoyará a Sofía, sino que también le entregará un consejo que la joven no esperaba de su parte.

En concreto, la presidiaria le recomendará a su hija que no revele la identidad del padre del bebé que espera, dado que ya había decidido que será Ignacio, mientras que dar a conocer la verdad podría acarrear una serie de problemas para la familia.

Asimismo, le acosejará que cuando el hijo crezca, sea él quien decida si desea conocer su origen biológico y que, de todos modos, su familia siempre lo amará.

Los consejos de Mariana asombrarán a su hija mayor, pues ella no los esperaba y se sentía muy culpable por haber mentido en un asunto tan delicado.

Por último, madre e hija sellaron el reencuentro con un cálido abrazo, al tiempo que la presidiaria le juraba que su secreto no sería revelado.