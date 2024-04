“La ropa que no me quiso devolver se la puso la polola nueva”: Kel Calderón reveló insólita acción que realizó su expololo

Kel Calderón vuelve a llamar la atención de las redes sociales, esto luego de revelar importante información sobre su expareja, haciendo una especie de “funa” contra él y su actual pareja.

Las polémicas declaraciones se dieron cuando la influencer estuvo como invitada en el primer capítulo del podcast “Rotos pero no tanto”, espacio en donde reveló una insólita anécdota con su expololo.

Todo comenzó cuando se encontraban participando en una dinámica, en donde debían dar a conocer cómo enfrentar las separaciones.

“Yo soy de las que cuando termina, uno tiene que pasarle hasta el último calcetín que ese hue… dejó en tu casa. Porque sino te va a pelar”, narró la hija mayor de Raquel Argandoña.

Asimismo, Kel agregó que ella es “de las que agarra todo, así duela con el corazón roto y uno lo va a dejar a recepción de la otra persona”.

¿Qué hizo su expololo?

Eso sí, no todos piensan igual que ella. Así lo dio a entender la influencer, quien reveló que su antiguo pololo “a mí no me devolvieron nada”.

“Lo único que me había regalado este ex es una bicicleta que también se la quedó. No, espérate y más encima toda la ropa que no me quiso devolver se la puso la polola nueva… Y lo subía a Instagram y yo decía, ‘¡mi poleron!’”, expresó.

Aunque no dio nombres, según los datos entregados en su reclamo todo apuntaría a que se refiere a Cristóbal “Toto” Torrealba, odontólogo con quien mantuvo un romance durante el 2022 y terminó a raíz de una supuesta infidelidad.

La actual pareja de Kel

Kel Calderón se encuentra en una relación con el chef Renzo Tissinetti, con quien lleva más de dos años de romance. Eso sí, las proyecciones de matrimonio por ahora son descartadas y la misma influencer aseguró no quiere sufrir por las presiones de sus seguidores.

“Hoy día hay tantas opciones. Si me quiero casar, si mi pareja no se quiere casar, si nos volvemos locos y nos casamos un día o si nos dan ganas de tener hijos, o si después no queremos tener hijos, si queremos adoptar, no sé, hay opciones hasta de vientre de alquiler, hay tantas formas de hacer familia hoy que no estoy dispuesta a que ninguna presión social me diga (como vivir)”, explicó en una conversación con BioBio.cl