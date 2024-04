“No le resultó Pablito”: Fabrizio Copano ironizó con el fracaso de Pablo Herrera con su querella en contra de “El antídoto”

Fabrizio Copano reaccionó este mediodía con particular ironía a la inadmisibilidad de la querella presentada por el cantante Pablo Herrera en contra de la caricaturización que hicieron de él en el programa “El antídoto”.

PUBLICIDAD

El intérprete nacional había anunciado esta acción legal luego que en el programa de Copano en Mega hicieran una parodia suya con el personaje ficticio de “Pablo Horrores”, en una ficción donde se burlaron de los polémicos dichos que el cantante realizó respecto de la comunidad haitiana en Chile. Una querella que finalmente fue interpuesta en el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, el cual finalmente se pronunció contrario a esta iniciativa legal.

La reacción de Fabrizio Copano

“No le resultó a Pablito, saludos, maestro, jejejé”, dijo el humorista en conversación con el programa “Ciudadano ADN”, de la emisora radial. “Tiene que presentarla bien además, porque la pusieron en el lugar incorrecto, o sea, me contaron ahí que está todo mal hecho más encima en la causa”, agregó Copano, quien aseveró que este tipo de situaciones le dan mayor notoriedad a sus rutinas.

Recomendado

“Yo me imagino que es una enfermedad. Pero me entusiasma tanto, no sé, un buen chiste tanto como esta cosa polémica que genera. Como lo de Pablo Herrera, por ejemplo”, dijo.

“Es tan divertido para nosotros, como que se lo tome en serio, que haga una acción judicial. O sea, mejora el chiste. ¿Cachai? Porque el chiste puede ser cualquier cosa. Al final si él no hubiese puesto la luz sobre ese chiste lo hubiésemos olvidado inmediatamente”, puntualizó.

Yo me imagino que es una enfermedad. Pero me entusiasma tanto, no sé, un buen chiste tanto como esta cosa polémica que genera. Como lo de Pablo Herrera, por ejemplo — Fabrizio Copano

“Pero me encanta esta cosa, esta enfermedad, este vértigo de hasta dónde podemos llegar. ¿En qué momento nos metemos en problemas acá? ¿Hasta dónde podemos llegar sin que explote la bomba?”, indicó el humorista, quien valoró la libertad creativa que ha encontrado con su programa en Mega.

Opens in new window Fabrizio Copano. Fuente: Captura de pantalla del programa "Ciudadano ADN", de ADN radio.

“Es raro, porque conviven muchas cosas y creo que vamos de a poquito depurando las que nos salen más mal y mejorando lo que nos sale mejor. Cada capítulo se va sintiendo un poco más que es el programa y yo creo que la primera temporada va a ser como vamos a llegar a un primer puerto”, explicó.

“Si queremos hacer un programa que evolucione, con una (temporada) no es suficiente, creo yo”, finalizó.