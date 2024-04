“Si no sabes perder y te picas, te rascas”: Oriana Marzoli y Botota Fox protagonizaron fuerte discusión tras competencia en “¿Ganar o Servir?”

Tras la primera competencia por equipos en “¿Ganar o Servir?”, los “Soberanos” se quedaron con el triunfo y se convirtieron en los dueños de la hacienda por una semana. Sin embargo, este momento de felicidad fue opacado por una fuerte discusión entre Oriana Marzoli y Botota Fox.

Todo comenzó cuando Karla Constant y Sergio Lagos le dieron la palabra al capitán del equipo ganador, Pangal Andrade, quien aprovechó la ocasión para hacer una acusación contra Botota porque el transformista dudó de la lesión de Oriana.

“Felicito muy bien a los dos equipos, pero algo que no estoy de acuerdo, de Botota, te lo digo ahora y te lo dije antes: No te puedes burlar de la Oriana cuando casi se saca el dedo”, argumentó el deportista, mientras Botota se defendía asegurando que fue un espectáculo puesto que “nosotros íbamos ganando y tuvieron que equilibrar las dos cosas”.

“Fue un show, ve el dedo de Camila Recabarren”, expresó, argumentando que Marzoli “estaba aplaudiendo arriba” tras ganar la prueba.

Por su parte, Oriana alzó la voz y explicó: “Yo estaba girada completamente y si no viene Claudio a mí y me ayuda, yo me quedo dando la vuelta y directamente se me rompe -el dedo-”.

“¿Cómo voy a inventar una cosa así? No soy de las que inventan cosas, decir eso es injusto y de mal perdedor (…) En mi vida he hecho show porque soy buena competidora. Si no sabes perder y te picas, te rascas. Aprende a ser una buena perdedora porque eso dice mucho de una persona”, le respondió.

Reacción de Oriana

Minutos más tarde, la española llegó a la casona después que sus compañeros tras ser atendida por personal médico, quienes le pasaron una bolsa con hielos para desinflamar su dedo accidentado.

Al llegar, fue recibida por su equipo y expresó que Botota es “tonta y mala persona” por haber dudado de su accidente y tratarlo de “show”. Además, Oriana admitió que “le hizo la cruz” por ser poco empática con la situación.