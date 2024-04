“Yo no voy a cambiar mi personalidad”: Rodrigo Sepúlveda contestó a críticas por llorar en vivo

Durante la emisión de este miércoles en Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda tomó un momento para abordar una crítica recibida de un televidente, quien cuestionó su reacción emocional en vivo tras enterarse de un millonario robo sufrido por un conocido del animador.

PUBLICIDAD

Recordemos que el martes, en plena transmisión, Sepúlveda expresó su dolor por el asalto a uno de los locales de Huevos Catalán en Santiago, destacando el sacrificio y el trabajo familiar detrás del negocio afectado. La emotividad del periodista durante el reporte generó una ola de comentarios, incluyendo la crítica de un espectador identificado como Carlos.

En respuesta a este comentario, Sepúlveda comenzó leyendo el mensaje de Carlos y explicó que, aunque no conoce personalmente al espectador, valora el feedback de quienes siguen el programa. Defendió su derecho a emocionarse como ser humano y compartió su pasión por el trabajo y las personas involucradas en las historias que reporta.

Recomendado

“Yo me voy a emocionar porque soy un ser humano, siento las cosas, me apasiona mi trabajo, solo quiero un país feliz y porque conocí a la gente que trabajaba ahí”, partió diciendo.

Lo llamó a cambiarse de canal

El comunicador hizo hincapié en su compromiso con su estilo de presentación en Meganoticias Alerta, ofreciendo no solo información, sino también opinión, entretenimiento y pasión. En un comentario dirigido a los espectadores que prefieren un enfoque más frío en las noticias, Sepúlveda sugirió que tienen la libertad de elegir otros programas, pero reafirmó su firmeza en mantener la identidad única del programa.

Por eso, el animador prosiguió su discurso dafirmando que “si tú quieres ir a ver noticieros donde solo leen un lead y presentan notas, anda a ver el 99% de los noticieros que hay y tienes todo el derecho de cambiarte de canal. Pero si quieres ver este programa, acá vas a encontrar información, opinión, locura, risa, entretenimiento, pasión y equipo”.

“Yo soy así (...) yo no voy a cambiar mi personalidad. A mí me emocionan las cosas y me llegan las noticias, no me resbalan”, agregó a su respuesta.

“Entonces, si usted quiere ver, con todo el derecho del mundo, noticieros donde solo presentan notas y a veces ni siquiera importa que le peguen a una mujer, que hay violación, que hay robo, compadre, agarre esto (control remoto) y cambie”, lanzó.

En un cierre reflexivo, Sepúlveda reiteró su conexión emocional con las noticias y defendió el carácter distintivo de Meganoticias Alerta, prometiendo mantener su enfoque con integridad y pasión.