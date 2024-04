“Con muchos miedos”: Vanesa Borghi se sinceró tras dar a conocer su nuevo embarazo

Han pasado solamente un par de días desde que Vanesa Borghi reveló una feliz noticia a sus seguidores de las redes sociales: se encuentra esperando un bebé.

Fue el pasado 20 de abril cuando la modelo compartió las buenas nuevas mediante una publicación en su cuenta de Instagram, en donde adjuntó un video junto a su pareja, Carlos Garcés, caminando por la playa, dejando ver su incipiente pancita.

“¡Felices! Se agranda la familia”, redactó en post de la red social anunciado su embarazo, la cual se llenó de buenos deseos de decenas de cibernautas.

Esta nueva oportunidad

Cabe recordar que durante el 2023, comunicadora pasó un difícil momento personal tras sufrir la pérdida de su hija Clara, quien nació prematura y sólo alcanzó a estar un par de horas con vida.

Este hecho claramente marcó un antes y un después en la vida de Vanesa, sin embargo, ella siempre reconoció que seguiría intentando ser madre.

“Sí, me han felicitado. Me han tirado muy buena onda, así que les mando un beso gigante”, comentó la modelo en una conversación con Página 7 en el Andes Fashion Week.

Asimismo, aseguró que “he leído a cada uno de sus mensajes. No los he respondido, porque son muchos, pero de verdad, gracias”, añadió, emocionada.

Sobre los sentimientos que se han presentado durante estos días, Borghi confesó: “La verdad, te voy a ser súper sincera, con muchos miedos, si es con respecto al embarazo”.

“Si bien son embarazos completamente distintos, es lógico que uno tenga miedo por lo que pasó”, explicó la exMorandé con Compañía al medio ya mencionado.

No obstante, Vanesa manifestó que en estos momentos está “feliz y tranquila” puesto que “en el trabajo estoy muy bien. No me puedo quejar de nada. En el amor también, así que, bueno, espero seguir así”, cerró entre risas.