Daniela Aránguiz se refiere a querella de Maite Orsini: “Todo acto tiene consecuencias, soy una persona que se defiende”

“Todo acto tiene consecuencias, yo soy una persona que se defiende”, con estas palabras la exparticipante del reality show “Tierra Brava” y actual panelista de farándula, Daniela Aránguiz, se refirió a la querella que presentó la diputada Maite Orsini -actual pareja de su exmarido Jorge Valdivia- en su contra.

PUBLICIDAD

En conversación con el matinal “Contigo en la mañana” de Chilevisión, Daniela Aránguiz además se refirió en duros términos a su exmarido, de quien dijo que “no quiero saber nada de ese hombre”, mientras agregó que está confiada en que le irá bien en la demanda que ya fue acogida a trámite por la justicia.

El documento presentado por la diputada Maite Orsini busca dos penas de tres años de reclusión menor en su grado medio y dos penas de multa de 20 Unidades Tributarias, más las accesorias legales del artículo 30 del Código Penal y el pago de las costas, por los delitos de “injurias graves por escrito y con publicidad”.

Recomendado

Daniela Aránguiz: “Soy una mujer fuerte y capaz”

En ese contexto, tras ser consultada por el matinal conducido por Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez, la panelista de farándula adelantó la entrevista que dio al programa PH de Chilevisión, donde habló en extenso de la querella.

“Decidí hablar en PH porque tu eres el animador”, le dijo a Julio César Rodríguez, agregando que “me siento en confianza, creo que eres una de las pocas personas que me ha sacado lágrimas, no me gusta que me vean llorar, pero todo acto tiene consecuencias, yo soy una persona que se defiende”, indicó Daniela Aránguiz, añadiendo que el resto se podrá ver en la entrevista que se emitirá este viernes.

Daniela Aránguiz

En tanto, en otro contacto con el mismo canal, la exchica Mekano apuntó que “soy una mujer fuerte, capaz, se que me levanto de esto y me levanto de todas. Mi abogado me da mucha confianza, me siento muy cuidada por él”

Mientras que al ser consultada sobre la posibilidad de que algunos correos electrónicos incluidos en la demanda de la diputada Orsini hayan sido facilitados por Jorge Valdivia, Aránguiz dijo que “eso es un delito, uno no puede ocupar mails para terceras personas, me gustaría descartar la posibildad de que eso haya sido así porque lo encontraría de muy poco hombre”.

Finalmente y sobre la posible participación de la madre de Jorge Valdivia como testigo a favor de Orsini, Daniela Aránguiz puntualizó que es “doloroso, pero esta bien, cualquier persona puede ser llamada a declarar como testigo”.