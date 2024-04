Roberto Tobar descarta acusación que Cindy Nahuelcoy hizo en “¿Ganar o servir?” para explicar su retiro del arbitraje

Un nuevo episodio tuvo esta semana la polémica denuncia que hace varios meses presentó la exárbitro Cindy Nahuelcoy en contra de Julio Bascuñán, y que finalmente le costó su renuncia al referato chileno.

Fue durante los primeros capítulos del reality “¿Ganar o servir?”, de Canal 13, donde Nahuelcoy le contó a algunos de sus compañeros de encierro los motivos detrás de su salida del arbitraje nacional, en gran parte motivada por el escaso apoyo que recibió de parte del colegio arbitral y la suspensión que finalmente recibió por denunciar a Bascuñán de favorecer en sus designaciones a Leslie Vásquez.

La versión de Cindy Nahuelcoy

“Fui a hablar con mi jefe (Bascuñán), le comenté que había una situación irregular que todo el mundo conversaba. Él dijo que era verdad y me dijo que hiciéramos una denuncia por escrito. Lo hicimos y quedó la cag***”, indicó Nahuelcoy, quien develó en el reality el romance entre el árbitro y Vásquez.

“Me decía que si yo hablaba iba a cag*** mi carrera. Un día no pude más, me decidí a hablar, di una entrevista a la prensa, dije la verdad y el hue*** me cagó la carrera, porque me quitó el Parche FIFA. Yo con ese parche viajaba por todo el mundo”, detalló a sus nuevos compañeros.

El impacto de sus dichos llegó este jueves hasta el arbitraje nacional, donde el presidente de la Comisión de Árbitros, Roberto Tobar, salió al paso de la versión de Nahuelcoy.

“No tengo tiempo de ver farándula”, fue la escueta respuesta del colegiado arbitral, quien en declaraciones reproducidas por redgol.cl, se desmarcó de profundizar en la polémica.

“Estoy muy conectado con lo que es el fútbol, el arbitraje, estoy ahora impartiendo un seminario a los árbitros, asesores y dirigentes del fútbol boliviano. Toda mi concentración está en este proyecto y también no dejando de lado a los árbitros en Chile”, finalizó.