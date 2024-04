Daniela Aránguiz responde a dichos de Claudio Valdivia en ‘Ganar o servir?’: “Son desubicados”

La polémica entre Daniela Aránguiz y Claudio Valdivia continúa escalando, esta vez con la desclasificación de comentarios que supuestamente la panelista habría recibido por parte del hermano del futbolista Jorge Valdivia. Durante su participación como panelista en el último capítulo del programa “Sígueme” de TV+, Aránguiz respondió a las declaraciones que hermano de su expareja realizó en el reality “Ganar o Servir”, donde ahora es participante.

PUBLICIDAD

El revuelo comenzó cuando Claudio Valdivia recordó antiguos dichos de Aránguiz durante una dinámica en “Ganar o Servir”, donde ella habría mencionado temas sensibles como el pago de la pensión alimenticia y una supuesta situación incómoda con el hermano de su expareja.

“Aránguiz miente y la quiero desenmascarar”, fue el titular que leyeron, y Valdivia tuvo que explicar el contexto a sus compañeros de encierro.

Recomendado

“Daniela trabajaba en un programa de farándula (...) Se refiere al pago de la pensión, que Jorge no tenía dinero, pero sí tenía para pagarle el cumpleaños a su hermano. Yo trabajo desde los 18 años... pero eso me dio igual. Luego viene lo más grave, donde ella dice: ‘Quiero decirle a Jorge que su hermano me joteó durante toda nuestra relación’”, recordó Claudio.

Esta tarde de jueves, en Sígueme le preguntaron a Daniela Aránguiz su opinión sobre lo que contó su ex cuñado y ella no se guardó nada. De hecho, expuso algunos desconocidos comentarios habría recibido de Claudio Valdivia cuando aún se relacionaban en el contexto familiar.

Entre ellos, destacan frases como “Estoy pololeando con Naty porque se parece a ti”, o “Mi polola se parece a ti y tú eres como la mujer que a mí me gusta”, partió contando Aránguiz.

Situaciones íntimas

Además, Daniela relató situaciones más íntimas, como cuando el hermano menor del Mago Valdivia le habría dicho que se tapara con una frazada porque “le pasaban cosas” al verla con una mini falda, y un momento en Brasil donde, mientras ella lloraba por algo que había dicho su entonces pareja, Jorge Valdivia, Claudio le habría expresado su pesar por no valorar a la mujer que tenía.”Qué pena que mi hermano no valore a la mujer que tiene’”, le habría dicho su excuñado, según consignó Página 7.

Ante estos comentarios, Aránguiz manifestó su molestia, calificándolos como “desubicados de parte de un hermano”. La polémica entre ambos parece no tener fin, y las declaraciones de Aránguiz han agregado más leña al fuego en este enfrentamiento mediático.