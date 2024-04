Daniella Campos comenta su vínculo con Kenita tras su salida de “Sígueme”: “Nos extraña harto”

Si bien fueron durante años férreas enemigas, luego de compartir el set televisivo en “Sígueme”, Daniella Campos y Kenita Larraín han forjado una bonita amistad.

Tras la salida de la numeróloga del programa de TV+, la exMiss Mundo Chile comentó su relación con esta nueva amiga y admite que la extraña en el panel, en diálogo con Página 7.

“Traía una nota súper bonita para el programa”

“María Eugenia me llama todos los días por teléfono. Me pregunta cómo me fue, cómo me siento... También estaba preocupada porque no estaba en el programa”, señaló la periodista.

Además, dio a conocer que Kenita continúa muy pendiente de lo que sucede en el espacio televisivo de espectáculos, así como que se preocupa por sus excompañeros de panel.

“Nos quería mucho. Yo sé que se fue con mucha pena. Nos extraña harto, y nosotros también a ella”, reconoce Daniella.

“Obviamente, es un lugar difícil de llenar, porque ella es muy distinta al común de las personas. Claramente, traía una nota súper bonita para el programa”, manifestó.

Si bien es bastante notoria su ausencia, Campos la acepta siguiendo la máxima de que cuando se quiere a una persona “tiene que entenderla, y desearle que pueda volar”.

“Que esas alas tengan la suficiente abertura para que pueda lograr sus objetivos”, le deseó a Kenita.

Por último, la modelo indicó que si en alguna oportunidad Kenita desea regresar al programa “escuché que TV+ tenía las puertas abiertas”.

Cabe señalar que Daniella Campos, durante el último capítulo del porgrama conducido por Julia Vial en que estuvo su amiga, despidió a Kenita con emoción y no pudo evitar derramar lágrimas. “Más que triste, también siento que me quedo coja en el programa”, señaló al día siguiente en relación con la partida de la numeróloga.

El mismo día post despedida, quien fuera por años adversaria de Larraín, reconoció que hizo lo posible por revertir la decisión de su compañera de panel. No obstante, señaló que “entiendo las razones y le deseo lo mejor”.