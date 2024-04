“Es el amor de mi vida”: Fanny Cuevas anunció matrimonio con excompañero de colegio

Como el amor de su vida. Así definió Fanny Cuevas al hombre que conquistó su corazón y le pidió matrimonio con un anillo de oro y diamantes, durante una romántica y estrellada noche en una paradisíaca playa en Brasil. País donde la pareja se encuentra de vacaciones.

Según reveló la exchica reality el joven galán es un excompañero de colegio, con quien lleva seis años de pololeo.

“Tenemos una relación desde el colegio. Estoy muy enamorada y súper feliz. Ya llevamos casi seis años juntos. En él encontré el amor de mi vida. Y si bien no somos una pareja perfecta, siempre nos volvemos a elegir”, contó dichosa al medio Página 7.

Además, respecto a la sorpresiva propuesta, contó detalles de cómo fue el idílico momento.

La verdad es que todo fue muy lindo y especial. Es primera vez que me lo piden… creo que primera vez un hombre se enamora realmente de mí. Me hizo la propuesta una noche hermosa, en la playa, con luna llena y miles de estrellas… realmente no me lo esperaba. Me pidió que fuera su mujer toda la vida y yo acepté”, reveló.

En sus historias de Instagram también compartió la sorpresa con sus seguidores, mostrando fotos de la joya que recibió.

“Te amo por siempre, ¡dije que sí!”, escribió.

“Tenemos muchos proyectos, estoy en la mejor etapa de mi vida. Mi familia está feliz con la noticia. Se sorprendieron, pero saben que es el amor de mi vida”, cerró, sentenció.

Mundos opuestos

“‘Mundos Opuestos 1′ para mí fue un reality muy importante, en donde yo lo pasé mal, pero conseguí mucho por ese reality. Lo pasé muy mal, pero también fue un beneficio que me mostraron así”, recordó tiempo atrás respecto a su experiencia encerrada en un programa de telerrealidad.

La pelea con Angélica

Fanny recordó que ese era un día de nominaciones, Nakasone los iba a visitar y ella tras estar un mes en el pasado, le pidió por favor un tratamiento para el pelo ya que no tenía acceso a ello, y él se lo negó. La joven quedó cabizbaja y Angélica la pilló volando bajo.

“Ahí se genera esta respuesta mía, agresiva y ahí los cachuchazos, yo ahí estaba chata del reality”, dijo. Ellos recordaron que Fanny le sacó la edad y su coqueteo con Joche, mientras que Angélica le enrrostró que se fue a vivir con su pololo a los 17 años.

“Ella me tiró el mangazo, yo tenía un vaso de greda en la mano y se quebró, ahí le llegó en la cara y ahí obviamente nos pusimos a pelear. Tampoco fue una pelea tan intensa”, cerró.