“Por si me pasa algo”: Pamela Díaz reveló que tomó una drástica decisión con respecto a la custodia de sus hijos tras incidente en helicóptero

Pamela Díaz vuelve a llamar la atención de sus seguidores y seguidoras en redes sociales, y es que habría tomado una drástica decisión con respecto a la custodia de sus hijos luego de protagonizar un accidente en helicóptero.

Cabe recordar que exparticipante de “Tierra Brava” hizo noticias tras darse a conocer que tuvo junto a su equipo debieron hacer un aterrizaje forzoso por desperfectos técnicos.

A través de su cuenta de Instagram, Pamela reveló que está inesperada situación la habría hecho cuestionarse su vida en más de una forma y tomar algunas precauciones con respecto a sus retoños.

Por eso, durante la jornada de este pasado jueves llegó hasta la notaría para empezar a realizar los trámites que tienen relación con el futuro de sus hijos menores, Mateo y Pascuala, ya que son menores de edad.

“Estoy viendo mis cosas por mis niños, por si me pasa algo. Después del helicóptero, hay un antes y un después en mí”, confesó la exchica reality en la plataforma.

¿Qué decisión tomó Pamela?

En esa línea, Pamela confirmó que su madre sería la encargada de quedarse con los niños y de darles todo lo que ella no alcanzó puesto que los progenitores de ambos brillan por su ausencia.

“Si a los niños no los vieron los papás antes, no los van a ver cuando esté muerta, creo yo. No les voy a dejar mis cosas, nica...”, expresó la modelo, refiriéndose a sus dos exparejas, Manuel Neira y Fernando Telléz, quienes -según sus palabras- nunca la han ayudado con la crianza de los pequeños.

De pasada, aprovechó de realizar un descargo sobre cómo debe categorizar su estado civil para temas legales o notariales, esto a pesar de que en estos momentos se encuentra sin pareja. “Qué rabia, yo soy soltera no divorciada. O sea, sí me divorcié, pero soy soltera”, expresó en un tono molesto.