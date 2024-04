Simón Oliveros y su reemplazo en la conducción del matinal de TVN: “Es una tremenda oportunidad”

Cuando finalizaba la edición de este jueves del matinal de TVN, María Luisa Godoy informó que Eduardo Fuentes se tomaría sus merecidas vacaciones, frente a lo cual su lugar será ocupado temporalmemte por Simón Oliveros.

“Eduardo, te queremos mucho. Te vamos a echar mucho de menos. Y te vas de vacaciones, te lo mereces. Pásalo espectacular”, señaló la periodista. En tanto, Fuentes dio a conocer que su reemplazo vendrá de la mano de Oliveros, quien le prometió “cuidar su casa”.

El periodista comentó lo que significa para él compartir la conducción del “Buenos Días a Todos” con Mari Godoy, en conversación con Página 7.

“Tengo la preparación y las ganas”

“Estoy muy contento, porque es parte de lo que vine a buscar en TVN: horas de vuelo para ir avanzando en mi carrera de animador”, inició sus palabras.

“Lo tomo con harta tranquilidad. Ya lo he hecho otras veces acá y por seis meses en el ‘Mucho Gusto’. Además, tengo la preparación y las ganas para estar a la altura del desafío que significa estar cinco horas al aire”, aseguró el comunicador.

Simón también valoró la traquilidad que le brinda contar con Mari Godoy a su lado, así como el equipo del programa en general, que lo apoya en este desafío.

“Hoy se comunicó a mis compañeros y me demostraron el cariño que me tienen y la confianza que depositan en mi trabajo. Yo siempre he dicho que desde donde toque estar, voy a buscar ser un aporte y feliz que sea desde la conducción”, indicó.

Asimismo, manifestó lo importante que resulta para él asumir el rol de Eduardo Fuentes en el matinal de la señal pública.

“Reemplazar a Eduardo es una tremenda oportunidad. Me dejó la cajita sagrada del humor, así que continuaremos con lo que nos caracteriza, que es la buena onda y la alegría”, anunció Simón.

“Con el Edu tenemos una relación la raja. Le dije que se fuera tranquilo, que acá le cuidamos la casa. Merece un descanso en familia, trabajó todo el verano y lo queremos cien por ciento para lo que resta de año”, confidenció.