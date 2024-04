Tras salida de Cristián Campos por denuncia de abuso sexual: estrenan obra de teatro de Rodrigo Bastidas

Luego del terremoto que provocó la denuncia y querella por presunto abuso sexual contra el actor Cristián Campos -presentada por Raffaella di Girolamo y patrocinada por la Fundación para la Confianza-, finalmente este 2 de mayo se estrenará la obra de teatro dirigida por Rodrigo Bastidas, “Reunión de apoderados”.

PUBLICIDAD

Cristián Campos era parte del elenco y se encontraba en medio de los ensayos de la producción escrita por Milena y Rodrigo Bastidas -y donde también actúa su esposa, María José Prieto-, cuando se hizo pública la denuncia en su contra, motivo por el cual de manera voluntaria decidió dar un paso al costado, siendo reemplazado en su papel por Claudio Arredondo.

Debido a lo anterior, la obra de teatro tuvo un retraso, siendo confirmada ahora para su estreno y con funciones para los días 2, 3 y 4 de mayo a las 21:30 horas, y luego los viernes y sábados en el Centro Cultural San Ginés ubicado en Mallinkrodt 76.

Recomendado

Reunión de apoderados

La obra de teatro “Reunión de apoderados” es una comedia que expone “la forma en la que nos estamos comportando como sociedad. Reunión de apoderados, es una comedia vertiginosa, aguda e hilarante, que refleja nuestros peores defectos como seres humanos y que nos desenmascara con especial ironía y humor”.

En la obra, cuatro apoderados -un sesentón que se cree joven, una embarazada agobiada de criar a tantos hijos, una abogada feminista y un papá superado por las deudas e inmerso en una realidad que no es la suya- asisten a la reunión del tercero básico de un colegio de elite. En medio de los conflictos por temas de crianza y diferencias ideológicas, políticas y sociales, los padres se dan cuenta que no ha llegado nadie más, momento en que el profesor les dice la verdad sobre este encuentro. A partir de entonces, ya nada es lo que parece y la obra da un giro inesperado, en el cual los personajes con hilarante maestría, no dejan títere con cabeza.

Sobre la comedia, protagonizada por María José Prieto, María José Necochea, Claudio Arredondo, Nicolás Saavedra y Claudio Olate, Rodrigo Bastidas señaló que “es un reflejo de nuestra sociedad en crisis y con graves problemas de salud mental, de lo mal que nos estamos relacionando y comunicando, donde se habla mucho y se escucha poco y donde es más importante lo que yo digo por sobre lo colectivo”.

Asimismo, añadió que Reunión de apoderados es una obra que dará qué hablar, “porque tiene mucho tema atractivo que va a resonar en la gente y que va a ser un llamado de atención para hacernos cargo y preocuparnos de que la convivencia entre nosotros sea más sana, más cariñosa”, puntualizó.

Las entradas para la obra de teatro se pueden adquirir a través del sistema Ticketmaster.