Pelado y con lentes ópticos: Benjamín Vicuña luce irreconocible en nueva película chilena

Benjamín Vicuña, el reconocido actor chileno, sorprenderá al público con una nueva y radical transformación física para su próximo papel en la película chilena “Que se acabe todo”, una trama sobre el escándalo de corrupción ocurrido en la empresa La Polar. El afiche del filme revela a un Vicuña irreconocible: pelado, con un cuerpo más robusto y luciendo lentes ópticos.

Vicuña, quien interpreta a Ramiro Tocornal, el gerente de productos financieros de la multitienda, compartió detalles sobre su experiencia en este proyecto en conversación con Las Últimas Noticias. El actor describió a su personaje como “súper interesante porque está en la sombra”, revelando su lado oscuro, gris y cínico.

Respecto a su look, que no se había visto con anterioridad, el actor señaló “creo que tiene que ver con el carácter, con la personalidad del personaje. Creo que potencia su rol en la historia”.

En ese sentido, explicó por qué le parece necesario experimentar con una nueva imagen. “Tiene que ver también con alejarme de mi propia imagen o de cómo a mí también el público me percibe. Yo también he estado trabajando en publicidad, así que era fundamental poder alejarme de ese lugar común, de esa imagen. Y arriesgarnos con un personaje que el público pueda leer y disfrutar desde otro lugar”, expresó.

El intérprete explicó que su llamativo look no es solo un cambio físico, sino una herramienta para sumergirse completamente en el papel y, de esta forma, potenciar su interpretación. Al respecto, confesó entre risas: “Sí, me parezco un poco a Lucho (Luis Gnecco)”.

Al respecto, el actor reflexionó sobre la necesidad de alejarse de su propia imagen pública y de los roles habituales que suele interpretar. “Muchas veces nuestro trabajo consiste en sacarnos máscaras y poder trabajar desde el minimalismo, desde el recurso de gestos y miradas”, indicó.

Sin embargo, aprovechó de destacar la infinidad de posibilidades que le ofrece la actuación: “Pero también existe la posibilidad de poder interpretar utilizando caracterizaciones que es algo que me gusta, me divierte, que me significa un desafío y a la vez son máscaras que te hacen actuar desde otro lugar. Así que feliz con este proyecto”, añadió el intérprete.