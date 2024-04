¡Vivan los novios! Kika Silva y Gonzalo Valenzuela se casaron este sábado en Maitencillo

Kika Silva y Gonzalo Valenzuela se casaron este sábado en la casa del actor en Maitencillo. La modelo y el actor celebraron su amor en una íntima ceremonia con sus seres queridos en la casa del artista. Recordemos que esta es la segunda vez que los “tortolitos” profesan su amor, ya que en noviembre del 2023 la pareja sorpresivamente contrajo nupcias en Las Vegas, Estados Unidos.

Cabe recordar que el amor entre ellos surgió durante el verano del año 2023 en la Gala del Festival de Viña. Por esos días previos al certamen, ambas figuras del espectáculo se conocieron, conformando posteriormente un intenso romance y pololeo que ya culminó en una boda.

Según las fotografías divulgadas por el medio Glamorama, se puede ver el outfit que escogió la modelo para su día especial. La rubia lució una sencilla polera blanca estilo peto, combinada con una falda larga del mismo tono. Por su parte, el actor se atrevió con un traje de dos piezas color marrón y sin corbata.

Hace un par de semanas, la pareja se vio involucrada en una serie de especulaciones que surgieron a raíz de la supuesta suspensión de la boda. Incluso usuarios de redes sociales rumoreaba que se les había negado un supuesto canje en un exclusivo resort de Horcón donde planeaban celebrar el matrimonio.

A raíz de ello, la modelo debió salir en sus redes sociales a aclarar la situación. Fue a través de un video que la influencer manifestó su molestia ante la ola de especulaciones que surgieron sobre su boda, donde incluso se habló que al actor le habrían negado un canje para casarse en un exclusivo resort de Horcón.

“La verdad es que los últimos tres fines de semana he tenido que quedarme callada por varias cosas, pero qué fome que algunas cosas que se dicen, que no son verdad, hacen también que de repente me quiera cerrar un poco más, o me de nervio responder preguntas o cosas por acá, porque uno siente que está más expuesto”, añadió en esa ocasión.

En esa misma añadió “Se han dicho tantas cosas que, incluso antes de que nosotros en nuestra cabeza tuviéramos una idea o una conversación, ya se decían cosas. No crean todo lo que se dice. Ustedes saben que igual yo siempre soy súper abierta a comentar, así que en el minuto adecuado les voy a contar, pero es algo súper íntimo”.