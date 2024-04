¡Hasta pronto!: Jhonatan Mujica reveló que se fue del país tras meses viviendo en Chile

Ya lo había anunciado y por fin llegó la fecha, el modelo de alta costura, Jhonatan Mujica, se fue de Chile. El exintegrante del reality de Canal 13, “Tierra Brava”, viajó a Italia para regresar a su departamento, y retomar su carrera de modelaje.

PUBLICIDAD

En la madrugada de este domingo, el modelo se dirigió al Aeropuerto para comenzar el viaje a su destino, pero antes tuvo que hacer una escala. “Como se dieron cuenta me fui. Ahora estoy en Sao Paulo haciendo una escalita de unas ocho horas, así que será largo”, partió comentando cuando el reloj marcaba las 14:45.

Recomendado

“Mi vuelo fue a las 5 de la mañana, así que claramente no dormí y en el avión dormí una hora yo creo. Es que no puedo dormir porque si me duermo y paso de largo y pierdo el vuelo (me mato). Así que no, café, Red Bull, Monster, lo que sea”, agregó Jhonatan.

Él realizó una publicación a modo de homenaje con diversos hitos que vivió durante 2024 en Chile.

Historia de Jhonatan Mujica Fuente: Instagram

Historia de Jhonatan Mujica Fuente: Instagram

Su reflexión sobre su paso por Chile

Durante su paso por el React de “Tierra Brava”, el modelo habló sobre sus planes de volver a Milán y retornar a su vida. “Tengo el de ida, aún no tengo el de vuelta (...) Afuera sigo teniendo mis agencias en Francia, Milán, Londres que me siguen proponiendo trabajos que yo digo: ‘coño, lo quiero’”, comentó.

Mujica entregó su sincera reflexión sobre su paso por Chile, especialmente después de su salida del reality. “No sé si es una percepción mía o puede ser que es algo que me tocó vivir a mí, pero sí me siento más apreciado afuera que adentro de Chile. No es primera vez, por algo me fui en un principio y venía simplemente a visitar, y me iba”, contó el modelo.

“Ya había salido en el diario años atrás que la gente hizo un boom. Duró un segundo y después quedó en el olvido. Siento que mucha gente me tira tantas flores y buena onda, vibras para arriba, pero ‘encárgate tú’. (Es como si dijeran) ‘Te adoro, me encantaría trabajar contigo, pero encárgate tú’”, continuó.

“Yo no me siento un principiante para que que tenga que hacerlo solo, por algo en otros lugares, en Europa, me aprecian tanto porque tengo un background (antecedentes) que habla por mí, ya tengo un curriculum que habla por mí”, señaló el exparticipante de “Tierra Brava”.

“Como no tengo tiempo acá en Chile, no tengo pitutos que me metan y literal Chile es el país de los pitutos (...) Da lata que en Chile no se aprecie el talento que tiene en muchos sentidos: bailarines, cantantes, modelos, actores. Es más pituto que en verdad talento, por eso la gente que se va y termina resultando súper exitosa afuera, después cuando vuelve con esa sensación de que viene a saludar”, cerró Jhonatan Mujica.