“Los presionan para apoyar la causa de la víctima”: Cristián Campos se refirió al quiebre con sus hijos tras querella por abuso sexual infantil

Después de un mes desde que se dio a conocer la acusación en su contra por abuso sexual infantil, Cristián Campos habló cómo se tomaron la noticia hijos, Pedro y Antonio, quienes mostraron su apoyo a Raffaela di Girolamo.

Cabe recordar que ambos retoños del actor respaldaron públicamente a su hermana, quien se querelló en contra del actor y compartieron el comunicado de la Fundación para la Confianza mediante sus redes sociales.

“Ellos me dicen lo que les ha contado Raffaella, sin dar detalles. Yo les pregunto “¿cómo?, ¿qué?”. Y ellos me dicen solamente: “Es que ella tiene los síntomas de una mujer abusada”. Yo no puedo decir nada ante eso, pues yo soy un actor de teleseries, yo no soy un especialista en el tema. Ella, sin embargo, es especialista en el tema, ella conocerá los síntomas de una mujer abusada. Pero yo pienso ¿qué síntomas tengo yo de abusador? ¿Qué síntomas ven ellos de abusador en mí después de una vida juntos? Después de cien veraneos, campings, fiestas compartiendo con adolescentes, hijas de pololas, hijas de amigos, primas, sobrinas. ¿Cuáles son los síntomas que ven ellos en mí para creer que yo pueda ser un abusador?”, comentó el intérprete en un diálogo con La Tercera.

Sobre el quiebre con sus hijos, Cristián aseguró que se esperaba esta relación y aseguró que fue “lógico, porque Antonio me dice “yo no voy a seguir trabajando contigo”. Gente cercana y más sabia que yo me hace entender que es natural, que ellos no tenían otra alternativa”.

“Me dicen “ellos son millennials, ellos se deben a su tribu”. Esa generación a la que ellos se deben, con la que ellos trabajan, es una generación muy reactiva a todos los temas de género, a la defensa de las minorías. Es la generación que inventó el macho violador. Para ellos es imposible no ubicarse del lado de la supuesta víctima, más aún si la víctima es su hermana, aunque su padre sea el supuesto acusado abusador. Ellos no pueden, porque es demasiada la presión. Ellos trabajan con sus compañeras de trabajo que los presionan para apoyar la causa de la víctima, como es lo común en esa generación. Además, la gran influencia que tiene desde siempre su hermana y sobre todo su madre en ellos. De modo que yo, con esa explicación, me tranquilizo pensando que ellos, de verdad, en el fondo, no pueden creer que yo sea capaz de hacerle algo así a su hermana”.

“Pienso que es un apoyo más testimonial, más generacional, porque yo me pregunto si ellos saben o creen realmente que yo le puedo hacer daño a su hermana grande, ellos, como reacción lógica, deberían proteger a su hermana chica. Esa es la reacción lógica que se me ocurre. O sea, levantar la mano o llamar a mi mujer y decirle ´María José, ojo, que acabamos de descubrir que Cristián es abusador. Cuida a nuestra hermana´. Es lo lógico. Pero ellos no hacen eso. Ellos hacen todo lo contrario. Se alejan en silencio y nos cancelan a todos, no es consistente. Quizás es una película que yo me paso para tapar el sol con el dedo y no creer que ellos crean que yo puedo hacer una atrocidad como esa. Pero te repito, me parece difícil que ellos, creyendo que yo puedo abusar de una niña, no defiendan a otra niña que también es su hermana y en vez de eso la cancelen”, argumentó.

La distancia familiar

Asimismo, Campos habló sobre si ellos cancelaron la relación con su familia y también con su hermana menor, Julieta, su hija con María José Prieto.

A lo que Cristián contestó: “Desaparecieron. ¿Cómo te lo explico?… (Silencio). Eso, sin duda, ha sido lo peor, como el golpe de gracia. Pero es parte de todo. Es un hecho que siendo muy importante denunciar y siendo muy importante para que la persona abusada se sane, es muy importante caer en cuenta que hay un porcentaje mínimo de denuncias falsas que causan mucho dolor y que destruyen familias enteras. Hay funas, hay cancelaciones, hay condenas, condenas de gente que va a la cárcel por acusaciones que luego se descubre que fueron mentiras de una mujer que estaba despechada o tenía algún severo desequilibrio de la personalidad”.

“Entonces, cuando la gente ve en la televisión que es acusado de abusos sexuales y lo conversan en los programas, no se toma real conciencia de la seriedad que tiene eso. Hay gente que se suicida por las funas”, manifestó.