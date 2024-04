Camila Recabarren cumplió su deseo de besar a Gala Caldirola: así fue el momento

En el último episodio de Ganar o Servir, el reality de Canal 13, las participantes Camila Recabarren y Gala Caldirola sorprendieron a los televidentes con una coqueta escena. Mientras los sirvientes de la Casona realizaban sus quehaceres diarios, Camila Recabarren aprovechó de realizarle una galante propuesta. “Ya bésame, no hay cámaras”, le dijo la exMiss Chile a la española.

En ese momento, y sin mayores preámbulos, Caldirola se acercó y besó en la boca a la modelo, causando impresión entre sus compañeros de encierro. En ese momento, Faloon, quien también se encontraba en el lugar, lamentó que no alcanzó a ver el besuqueo entre las chicas reality. “¡Otra, otra, otra!”, exclamó la exconductora de Sabores.

Acto seguido, Recabarren se mostró sorprendida al ser besada por su compañera, que al parecer, hace días tenía intenciones de tener un mayor acercamiento.

“Me dio un beso, me voy a desmayar”, expresó la exMiss Chile, quien añadió: “Siempre supe que no tenía que elegir a la Fran. Ya ahora te voy a empezar a servir a ti, ya no voy a pescar nunca más a mi… (señora), para que me des otro beso”.

Cabe destacar que si bien Camila ha dejado en evidencia su interés por la española, en un comienzo se mostró cautivada por Francisca Maira, incluso la escogió para que fuera su “señora”, por lo que debe servirle, siguiendo su rol como “sirvienta” en el programa, sin embargo dejó en claro que podría cambiar de “patrona” en una próxima derrota de equipos.

Revisa el momento aquí:

Camila Recabarren se enfrentó a Mariela Sotomayor

Pero no todo fue color de rosa en este episodio para Camila Recabarren, ya que solo algunas horas después, y en medio de la actividad de tiros, la exMiss Chile protagonizó una discusión con su compañera de encierro Mariela Sotomayor.

Todo partió cuando la periodista de farándula se sintió atacada por sus compañeras, luego de ser escogida en tres oportunidades como blanco del tiro. “Me han disparado tantas veces en mi vida, que un juego así me importa una ra…”, sostuvo la exPrimer plano.

En ese momento la exMiss Chile la enfrentó, advirtiéndole: “Te juro que te vas a arrepentir de meterte conmigo, ¿crees que te tengo miedo? Porque en farándula andai hablando hue…?”.

Como era de esperar, Mariela no se quedó atrás y le replicó: “Ordinaria, compórtate como una persona de tu edad… Te querí' meter con los periodistas de farándula, y ¿cuánto te hemos dado a ti?”.