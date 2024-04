“Es heavy lo que acabo de ver”: La predicción sobre maternidad de Lucho Jara a Pamela Díaz

Fue el año 2021 cuando Luis Jara le predijo a Pamela Díaz que iba a tener un cuarto hijo. Vaticinio que realizó luego de leerle la mano, durante el programa Mochileros que conducía La Fiera en TVN. Ahora, al entrevistarlo para su propio programa Sin Editar, que anima vía Youtube, la exTierra Brava volvió a escuchar la misma predicción de embarazo.

PUBLICIDAD

“Tú vas a tener un niño. Pamela, es heavy lo que acabo de ver. Vas a tener un niñito, varón. Y te voy a decir, es más, vas a quedar embarazada en un viaje de este tipo que digo yo”, le aseguró el cantante, luego de decirle que conocería un nuevo amor.

Recomendado

“Yo veo otra guagua. Vas a tener un niñito, te vas a volver loca por este cabro chico. Te va a cambiar la vida este cabro chico”, le dijo el artista, al más estilo Pedro Engel.

Pamela Díaz conocerá un nuevo amor

Respecto al amor, le indicó que conocerá a un hombre a quien admirará por lo que él representa y durarán 10 años juntos.

“En el tema del amor, lo que es pareja, hasta ahora no hay nadie que te compita. Porque tú necesitas en algún momento admirar a la persona que está contigo, pero algo pasa que sientes que das un paso más adelante y como que hay un desinflamiento. Y siempre pasa lo mismo”.

“Sin embargo, hay una oportunidad de que te quedes en una relación. Y esa persona que va a llegar a tu vida tiene una hija, pero no es la persona que tú crees, no es Jean Philippe (Cretton). Esa persona se va a enamorar mucho de ti y tú te vas a enamorar mucho de lo que él representa, no de lo que él es. Y vas a intentarlo mucho y vas a durar como diez años. Va a ser muy importante para tí”, aseguró el cantante.