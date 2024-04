“Las detesto”: Oriana deja en pausa sus polémicas con Gala y apunta sus dardos a Faloon y Blue Mary en “¿Ganar o servir?”

Contrario a lo que miles de seguidores del reality “¿Ganar o servir? De vuelta al pasado” imaginaron cuando se confirmó su presencia en el programa de Canal 13, Oriana Marzoli asegura que en esta primera semana de exposición en pantalla sus polémicas no tienen mucho que ver con sus antiguas pugnas con Gala Caldirola.

Y es que según sincera la propia hispano-venezolana, su reencuentro con la española ha evolucionado desde una situación “tensa” a una relación más dialogante, donde ambas han ido limando asperezas respecto de su pasado en el reality “Volverías con tu ex?”, de Mega.

Las rivales de Oriana en “¿Ganar o servir?”

“Cuando llegué fue tenso porque la primera persona que vi fue a alguien con quien tenía muchos temas pendientes (Gala). En su momento ella me hizo mucho daño, porque cuando empezó a hacer cositas por el lado y a tener actitudes con Luis (Mateucci), yo todavía la consideraba una amiga”, contó Oriana en hoyxhoy.cl.

Le aconsejé (a Gala) que es mejor cerrar la boca y parecer tonta que abrirla y confirmarlo, porque para decir las sandeces que dijo mejor cállate la boca — Oriana Marzoli

“Ahí fue donde le cogí esa rabia, y debí haber expuesto públicamente las razones de eso. En ese primer encuentro ella me dice que yo la envidio porque no tengo un hombre, y yo no envidio a nadie por un hombre. A mí ningún hombre me ha pagado nada, han sido todos unos ratas. No me hace falta un hombre, aunque sí soy una romántica”, apuntó Marzoli, quien si bien tuvo un atisbo de confrontación con Caldirola en el inicio del programa de telerrealidad, con el paso de los días mantuvo una cordial relación con la exesposa de Mauricio Isla.

“Me molestó que le dijese a Fran (Maira) en un principio que no se juntara conmigo porque la iban a funar. Ahí me di cuenta de que ella es la misma persona de siempre, que por debajo era una cosa y por encima otra”, reconoció.

“Venía con el guion aprendido, porque ella no es rápida ni ágil a la hora de responder. Todo lo que me decía venía del exterior, sin tener nada que ver con el reality”, prosiguió la chica reality, quien incluso le aconsejó a Gala “mejor cerrar la boca y parecer tonta, que abrirla y confirmarlo, porque para decir las sandeces que dijo mejor cállate la boca”.

Esa paz relativa, por cierto, no ha podido ser completa, puesto que Oriana reconoce en el medio nacional que en este regreso a la tevé chilena y al formato de telerrealidad, se ha llevado una pésima impresión de dos figuras nacionales.

“Me pasa que en este reality hay otra gente que trata de chupar cámara hablando de mí”, se quejó la hispana, quien sin esconder nada -en su estilo-, apunta su disgusto en “Faloon y Blue Mary”.

Si el reality se gana de manera individual, lo va a ganar un hombre — Oriana Marzoli

“A ellas yo, simplemente, las detesto”, reconoció Marzoli, quien agradece esta nueva aparición en la pantalla nacional para que la gente conozca a la nueva y más madura mujer hispana.

“Me hace mucha ilusión que la gente se dé cuenta de que soy diferente a lo que piensan. He madurado, he aprendido a discutir con más argumentos (...) antes no observaba y ahora soy menos superficial, más detallista y sé por dónde ir cuando contesto”, dice Oriana, quien ya adelanta lo que será su futuro en el programa.

“Si el reality se gana de manera individual, lo va a ganar un hombre. Yo no vengo sólo a pasarlo bien, mi trabajo es ser chica reality y generar contenido. Las pruebas físicas me dan igual, pero ahora me están generando ansiedad, porque siempre he sido buena para las pruebas. Sin embargo, estar escuchando a mis compañeros hablar de eso todo el día me da asco, y si las pruebas tienen que ver con suerte, me da rabia”, concluyó.