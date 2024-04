“Lo he conseguido cuatro veces”: Pamela Leiva revela su simbólico récord en las fiestas de matrimonio

Pamela Leiva anotó un nuevo récord este fin de semana recién pasado en el matrimonio de sus amigos Sergio Freire y Maly Jorquiera, quienes concretaron su boda tras suspenderla en pandemia. Fue en el momento que la novia lanzó el ramo cuando la comediante demostró su gran habilidad para atraparlo.

“Soy experta, cuando se casó El flaite chileno (Álex Ortiz) también lo logré, por lo menos, lo he conseguido cuatro veces, antes y después de divorciarme”, contó orgullosa al medio LUN.

Además, dio a conocer cuál es su fórmula secreta, para asegurarse el simbólico ramo, el cual según la tradición popular dice que la mujer que lo tome contraerá matrimonio.

“Mi técnica es ponerme adelante y me resulta. Es que me encantan estas tradiciones, encuentro que los rituales son tan bonitos, por ejemplo, echo de menos que las solteras saquen las cintas de la torta y se encuentren con un anillo o un avión, pero ya no se usa”, lamentó.

Finalmente, respondió a la pregunta del millón de si se volvería a casar, luego de su fallido matrimonio que la dejó bastante endeudada tras separarse.

“Sí, claro. Ahora, no sé si viviría con mi marido, pero de casarme, me caso. Lo pasé bien en mi fiesta de matrimonio”, confesó medio en broma, medio en serio.

Fue en su cuenta de Instagram donde Leiva contó a sus seguidores sobre la boda y dio a conocer quién se había quedado con las flores.

“Si podemos definir amor… fue lo que vivimos ayer, nos emocionó hasta las lágrimas. Gracias por hacerme parte de su historia, los amo!!!Felicidades @malyjorquiera @wenafreire y Lucas ♥️.Y adivinen quien agarró el ramo”, celebró.

Fallido matrimonio de Pamela Leiva

“Tuve un matrimonio, en esa relación me sentía tremendamente sola, no contenta y no tranquila conmigo misma. Para mí estar soltera tiene que ver con volver a encontrarse con una”, contó tiempo atrás.

Incluso, antes de la boda ya sabía que no quería casarse.

“Una semana antes de casarme, Maly Jorquiera me pasa a buscar, me subo al auto y le digo ‘hue** no me quiero casar, no soporto, no doy más’. El otro viernes iba a decir sí acepto y la Maly me dijo, ‘cásate ya está todo pagado’”, contó entre risas.