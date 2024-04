Yamila Reyna valoró discusión de eventual Ley Duque: Los que “tienen animales lo van a entender”

El pequeño Ernesto es una figura fundamental en la vida de Yamila Reyna. Con más de 10 mil seguidores en su propia cuenta de Instagram, este perro salchicha de pelo largo ha sido por alrededor de una década leal compañero y profesa un amor incondicional por la condcutora de televisión.

Para la también actriz, es mucho más que una mascota. Es su familia y la razón por la que despierta feliz cada mañana.

En este contexto, la comunicadora comentó a Página 7 el proyecto de ley que se encuentra impulsando José Antonio Neme luego de que falleciera su perito Duque y que busca brindar un día de duelo para aquellas personas que pierdan un animal significativo en sus vidas.

“Nuestras familias son nuestros animales”

“Me parece totalmente aplaudible que un personaje como Neme, con la influencia que tiene dentro de los medios, dentro de la sociedad, haya usado sus redes para que hoy se plantee sacar una ley”, planteó la argentina.

“Lo encuentro totalmente válido para las personas que tenemos una familia y nuestras familias son nuestros animales”, manifestó Yamila.

En este sentido, la comediante señaló que “entendemos, respetamos y salvamos la diferencia de lo que significa un hijo de sangre a una mascota, a un animal, pero en el caso de Neme, o en mi caso, somos personas que no tuvimos hijos, por elección o por lo que sea, y nuestras mascotas se transformaron en nuestros familiares”.

Respecto a la discusión de una eventual Ley Duque, Yamila Reyna advirtió la importancia de contar con un adecuado duelo por la pérdida de un ser querido.

“Mi mamá me vive diciendo ‘el día que Ernesto no esté, yo no sé qué va a ser de vos’, porque él es mi amigo, es mi compañero, es mi descanso”, sinceró acerca de su mascota.

“Yo me levanto todos los días con una sonrisa gracias a que él me despierta con una sonrisa y me hace reír cada día. Es una gran compañía... Las personas que tienen animales lo van a entender”, fundamentó, visiblemente emocionada.

Desde su consideración, “no es ser animalista, no es ser extremista, es ser humano. Me parece que estamos en un momento del mundo donde tenemos que ser un poco más humanos y tener más corazón”.

“Creo que hay que cambiar la conciencia y la educación desde el colegio. Desde ahí, yo impondría que haya una materia de conciencia animal para que no exista el abandono como existe hoy en este país”, argumentó.