“De hecho es mejor”: Claudio Valdivia reveló su mala relación con su expareja y madre de su hijo, Sabrina Sosa

Siguen las confesiones dentro del encierro de “¿Ganar o Servir?”, y ahora llegó el turno de Claudia Valdivia. En esta ocasión, el exftubolista se refirió a la relación que tiene con su expareja, Sabrina Sosa.

Todo comenzó luego de que el participante tuviera que cambiar su rol a sirviente, esto luego de que Coca Mendoza hiciera un trueque para que él se convirtiera en parte de los señores tras ganar la competencia individual. Ahora, el hermano de Jorge Valdivia tendrá que pasar estos días con los empleados de la casona.

En eso, fue donde Botota Fox y Blue Mary aprovecharon que se encontraban en la habitación junto a Claudio para preguntarle sobre su situación sentimental con su la modelo argentina.

A lo que el exfutbolista confesó que se llevan mal, y que eso no afecta a su hijo en común. “De hecho es mejor”, reveló Claudio.

“Pero igual lo más sano sería que se llevaran bien y que pudieran compartir, ¿o no?”, le preguntó Blue Mary. En tanto Claudio aseguró que “me da igual”.

Sabrina expuso deuda de pensión alimenticia

Cabe recordar que durante el 2023, la expareja de Claudio expuso una grave situación que afecta directamente a su hijo de 7 años.

“Nosotros, para definir los montos, tuvimos que ir a juicio y todo. El juicio terminó en marzo, duró dos años”, contó en julio del año pasado.

“Ahora estoy en un trámite adicional para poder regularizar esto, pero es muy lento, los tribunales de familia funcionan así. Además, todo es plata porque nada es gratis”, añadió.

Posteriormente, la modelo volvió a reiterar la deuda, señalando que pagaba solo en ocasiones: “Desde que salió el tema a la luz no ha pagad. Paga un mes y seis no, es muy intermitente...Lo que a mí más me da rabia es que uno puede contar y exponer el tema, pero no pasa nada, porque el tribunal lleva mucho tiempo teniéndome en espera para una respuesta”, lamentó.

“Me siento una estúpida dejando la constancia mes a mes porque no pasa nada”, expresó la modelo.