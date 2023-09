Sabrina Sosa y Claudio Valdivia se reencuentran tras polémica por pensión alimenticia

Dicen que el amor de padre todo lo puede. Así quedó demostrado en una imagen que compartió Claudio Valdivia junto a su exmujer Sabrina Sosa y su pequeño hijo Gaspar, compartiendo los tres como familia en un restaurante capitalino.

“Probando la nueva hamburguesa de @leomessi”, escribió el hermano de Jorge Valdivia en su cuenta de Instagram.

Lo llamativo es que tiempo atrás, al argentina dio a conocer las diferencias que tenía con el padre de su hijo de siete años, por el no pago de pensión alimenticia.

Por este motivo, distintos medios especularon de una posible reconciliación de la pareja, en pro del hijo que tienen en común.

En otra historia compartida por el exfutbolista, se le ve junto a Gaspar disfrutando de una tarde de circo.

Sabrina Sosa reveló deudas de Claudio Valdivia

“Nosotros, para definir los montos, tuvimos que ir a juicio y todo. El juicio terminó en marzo, duró dos años”, contó en julio pasado.

“Ahora estoy en un trámite adicional para poder regularizar esto, pero es muy lento, los tribunales de familia funcionan así. Además, todo es plata porque nada es gratis”, agregó.

Posteriormente, la modelo volvió a reiterar la deuda, señalando que pagaba solo en ocasiones.

“Desde que salió el tema a la luz no ha pagad. Paga un mes y seis no, es muy intermitente...Lo que a mí más me da rabia es que uno puede contar y exponer el tema, pero no pasa nada, porque el tribunal lleva mucho tiempo teniéndome en espera para una respuesta”, lamentó.

“Me siento una estúpida dejando la constancia mes a mes porque no pasa nada”, expresó.

Al ser consultada acerca de cómo es la relación actual con Claudio Valdivia, la comunicadora indicó: “Fue difícil el término, de aceptarlo por ambas partes (…) ha costado mucho el tema de tener una buena relación”.

“La pensión que tengo hoy, no voy a decir el monto, pero no es ni el 50% de la mensualidad del colegio (…) en el día a día, me llevo una carga grande, los gastos son altos, y más aún trabajar y ver de qué manera soy una mamá presente, porque eso también me interesa”, explicó en aquella oportunidad.