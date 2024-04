Lucila Vit rememora dolorosa muerte de su padre durante vacaciones en familia: “Es algo durísimo”

La vida de Lucila Vit nunca volvió a ser la misma a partir de septiembre de 2023. En esa fecha, tal como lo dio a conocer la infleuncer a través de sus redes sociales, su padre falleció.

Luego de más de seis meses de ocurrida la triste pérdida, la comunicadora revela cómo han sido los días sin la fugura paterna, en conversación con Página 7.

“Hasta el día de hoy no lo creo. Es algo durísimo, me cuesta muchísimo afrontarlo porque era muy cercana a él”, inició sus palabras al respecto.

Lucila asegura que, dado el dolor de este tipo de hechos, “cuesta caer. Creo que mañana va a aparecer a abrazarme. La desesperación es el nunca más, el pensar así. Cuesta un montón, esta etapa es dura, pero tengo mucha gente que está acá”.

En este sentido, la presentadora televisiva expresó que “es importante sacar las fuerzas para poder salir adelante. Mi papá lo único que quiere es que yo sea feliz y verme bien. Hasta hoy estoy todavía en shock, todavía no caigo”.

Asimismo, señaló que lo más difícil son las horas por la noche, ya que “los días son un poco más llevaderos, porque estoy full”.

“Decidí invitar a mi papá por su cumpleaños”

En el reciente capítulo de “La Divina Comida”, la deportista narró la muerte de su padre, ocurrida durante unas vacaciones familiares.

“Fue hace muy poco, lo más fuerte que me ha tocado vivir. Él cumplió años el 25 de agosto y nos fuimos a Punta Cana después. Era un viaje soñado que hace tiempo quisimos hacer”, sinceró.

“Decidí invitar a mi papá por su cumpleaños y el Rafa a sus papás. A todos nos faltaba el aire allá, a mi papá le gustaba mucho caminar, se agarraba el pecho, le faltaba un poco el aire”, explicó.

Durante la conversación con los comensales, Lucila Vit contó que su papá sufría una afección cardíaca. “Se lo detectaron hace 20 años, no se quiso operar. Ese día no fueron a desayunar porque mi papá se sentía mal. Lo llevaron al médico y le dio un paro cardíaco”, relató con tristeza.

“Se me derrumbo el mundo, entré en un estado de shock, en cuatro días no sabía dónde estaba parada. Estaba en otra dimensión. Se me rompió el alma en mil pedazos. No hay noche que no duerma con angustia”, reconoció con pesar.