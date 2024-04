“Me parece injusto”: Pamela Díaz le presta ropa a Fabio Agostini tras supuesta expulsión de “¿Ganar o Servir?”

Pamela Díaz vuelve a llamar la atención de la prensa tras salir a defender a Fabio Agostini, esto luego de la supuesta expulsión del español de “¿Ganar o Servir?”.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que hace solamente un par de días se reveló que el modelo tuvo un fuerte conflicto con Luis Mateucci, y a pesar de que aún no se transmite su llegada al encierro de Canal 13, ya estaría fuera del programa.

Recomendado

“¿Recuerdan este episodio de ‘Tierra Brava’ donde Luis le escupe la Nutella a Fabio y después Fabio come de ella sin saber lo que hizo Luis? En este nuevo reality a Fabio le tocó ser sirviente de Luis, y le pagó con la misma moneda cuando le tocó servirle”, escribió en su cuenta de Instagram de Infama.

Eso sí, ahora el español le escupió agua en la cara, así que la producción le dio un ultimátum: una multa económica o tendría que presentar su renuncia.

Este hecho “provocó que se formara una discusión que llegó a los golpes cuando Fabio le comentó que había tenido buena onda con Daniela Aránguiz estos últimos días”, expuso el portal de farándula.

La opinión de Pamela

Por su parte, el europeo decidió dar un paso al costado y renunció al encierro, algo que a Pamela Díaz no le pareció puesto que Luis Mateucci también se comportó de mala forma.

“Me parece injusto. Creo que cada canal se rige por un contrato y su línea editorial. Pero me parece que si alguien te tira un escupo a una Nutella, y te la comes, me imagino que es la misma multa que si alguien te lo hace en la cara, que también es una forma ordinaria, las dos. Horrible”, señaló en un diálogo con FMDOS.

Asimismo, aclaró que los participantes del espacio nunca se fueron a los golpes, pero sí hubo provocación. “A mí me encantaría que volviera. Creo que, en esos tres, cuatro días que hizo, quedó la cagá. Pasó de todo”, expuso “La Fiera”.