“No puedo con esto”: Lisandra Silva queda “súper afectada” por estilista de famosos baleado y apuñalado en Chicureo

Con estupor y muy afectada quedó la modelo cubana Lisandra Silva al violento robo del que fue víctima anoche el estilista de los famosos, Jean Bohus, quien en sus redes sociales dio cuenta del balazo y apuñalamiento que recibió a la salida de un supermercado en la comuna de Chicureo.

El impactante registro que publicó Bohus en sus historias de Instagram dejó impactados no sólo a sus seguidores de la red social, sino que a varios mediáticos y famosos rostros televisivos, quienes en sus plataformas digitales se descargaron en contra de la inseguridad del país frente a los ya habituales robos con violencia.

La reacción de Lisandra Silva al robo a Bohus

“Dios mío. Yo me asusté tanto. Yo dije ‘Dios mío’. Una puñalada en la barriga. Eso es riesgo de muerte. O sea. ¿Caballero, dónde vamos a llegar?”, señaló la modelo caribeña, quien se enteró del brutal ataque al estilista por una serie de mensajes que le enviaron sus cercanos mientras estaba haciendo dormir a sus hijos.

“Uno que va a comprar al supermercado a las nueve de la noche o en horario peak, y salir y ver que te saquearon el auto, no eso. ¡Que te dispararon! ¡Que te amenazaron! ¡Que te apuñalaron! ¡Que te pueden quitar la vida por un bien material! Por un auto. O sea, la gente está loca en la calle”, sinceró Lisandra, quien a medida que relataba los hechos más afectada se veía en su registro de Instagram.

Opens in new window El estilista Jean Bohus mostró en sus historias de Instagram el robo del que fue víctima, y en donde quedó herido por un disparo de bala y una puñalada en su vientre. Fuente: Instagram @jeanbohus.

“Dios mío. ¿Hasta dónde hemos llegado, gente? La gente está matando por un teléfono, la gente está matando por un auto, la gente está matando en la calle, caballero; nos estamos matando”, lamentó.

“Yo que estoy tan sensible, que no puedo con esto. No puedo con esto. Esto es un mensaje por si alguien ve esto, y tiene deseo de matar a alguien y darle una puñalada a alguien por un bien material. Niño busca a Dios. Si tienes dos manos y dos pies busca trabajo. No mates a la gente. Toca puertas, hay trabajo para todo el mundo, el que busca encuentra. Pero no mates a la gente”, pidió la cubana, quien aseguró en su mensaje de redes sociales que los asaltantes no están al margen de sufrir el karma de sus actos delictivos.

“Eso es karma. Uno siempre paga en la vida. Si no es en esta vida, es en la otra. Y si no es en tu pellejo, es en el pellejo de un familiar, de alguien. Dios mío, busquen a Dios, gente. Yo estoy tan afectada”, dijo.

“(Los asaltantes) no saben lo que están haciendo, porque eso se te queda en la mente para toda la vida; darle una puñalada a alguien, matar a alguien. Se te queda en la mente para toda la vida. En tu conciencia, busquen a Dios gente”, insistió Lisandra, quien aconsejó a sus seguidores de cuidarse para no ser víctimas de un violento robo como el que mandó al hospital a Bohus.

“Para la gente que está en la calle, cuídense mi gente, cuídense. Estoy súper afectada”, concluyó.