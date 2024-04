“Tu profesión es meterte con la vida de los demás”: Mariela Sotomayor le paró los carros a Camila Recabarren tras hablar sobre su carrera

Sigue el conflicto entre Camila Recabarren y Mariela Sotomayor, y es que en el nuevo capítulo de “¿Ganar o Servir?” se ve como la periodista se enfrenta a su compañera tras hablar mal sobre su carrera.

Todo comenzó tras la actividad de tiro, en donde tuvieron el primer roce luego de que la mayoría escogiera a la periodista como blanco.

Ante esto, Mariela le comentó lo ocurrido con Oriana Marzoli y a Fran Maite. “Este país está como está por personas ignorantes y extremistas. No puedes decir esto ni lo otro. Si me sigue h… voy a tener que pelear con ella y no quiero eso”, reclamó Mariela.

Más tarde, en la habitación de los Sirvientes, Mariela Sotomayor rompió en llanto y Faloon junto a Camila la llamaron a desahogarse.

“Lo único que te voy a pedir, Camila, es que no te metas con mi profesión”, le solicitó la periodista. A lo que Recabarren contestó: “Tu profesión es meterte con la vida de los demás, tengo todo el derecho de meterme yo. ¿Cuánto daño han hecho? Yo embarazada y me hicieron de todo. No te vengas a hacer la santurrona”.

“Tú viniste aquí a cobrar venganza conmigo por todas las cosas que han dicho un millón de periodistas de ti, y no te lo voy a permitir. Tú también has sido panelista de farándula”, le replicó la exfigura de “Primer plano”, sin llegar a un acuerdo con sus compañeras.

Blue Mary no se salvó

Posteriormente, mientras Mariela le explicaba a Faloon su versión de lo ocurrido en su pelea con Camila, llegó Blue Mary para consultarle sobre si querían hablar sobre su conflicto.

“¿Te puedo hacer una crítica constructiva? Tú haces cosas que a ti no te gustan que te hagan. Tú atacas de vuelta. Para ti es justificable, para mí actuaste mal. Siento que no se te puede hablar porque todo el rato tienes algo que decir para defenderte”, la criticó la locutora radial.

“Yo actué con la razón, no sin justificación. Si no me atacas, nunca vas a tener nada malo de mí”, contestó Sotomayor.

Acto seguido, Blue Mary acusó a Mariela de que “te lo tomas todo como un ataque, pero cuando es al revés, no lo ves y tienes respuesta para todo”.

Finalmente, Mariela Sotomayor respondió: “Es mi forma de ser”, aclaró y cerró la conversación.