“Me hizo la desconocida”: Camila Nash aseguró haber recibido un desaire de parte de Julio César Rodríguez

Uno de los romances más conocidos de la exchica reality Camila Nash fue con el animador de “Contigo en la mañana” y “Podemos Hablar, Julio César Rodríguez, quienes salieron durante el 2018 y 2019.

PUBLICIDAD

Recientemente tuvieron un reencuentro durante el evento Arsmate Awards 2024, al cual asistió la creadora de contenido de dicha plataforma y era animado por JC. Ellos tuvieron un breve intercambio de palabras, en donde se abrazaron y fueron grabados por Sergio Rojas para “Que te lo digo”.

Recomendados

Nash participó en numerosas ocasiones en dicho panel del programa de farándula durante casi todo abril en Chile, y en este espacio se refirió a su relación con Julio César.

Entre las cosas que mencionó, ella contó que tuvo un encontrón con Fran García-Huidobro, la madre del hijo de JC; que Camila Andrade alardeó frente a ella sobre un almuerzo con Julio cuando ellos estaban peleados; incluso habló sobre las intenciones que tenía de tener un hijo con el animador de Chilevisión.

El supuesto desaire de JC

La exparticipante de “Mundos Opuestos” ya volvió a México, país donde vive actualmente. Antes de irse, asistió a un evento organizado por Pamela Díaz, y nuevamente se encontró con su expareja, sin embargo, esta vez recibió un trato distinto.

En el programa de farándula de Zona Latina animado por Rojas, ella reveló que sufrió un desaire de parte de Julio. “No sabía que me iba a encontrar con él en este evento y me hizo la desconocida, así como lo oyes. Yo buena onda con todo el mundo, dando cuñas a la prensa y él se cruzaba al frente mío, tal pecho paloma, con la mirada hacia arriba como si tuviera la nariz así al cielo, y pasaba bien serio, todo mino”, comenzó.

“No sé si le hice año o dije algo que no debía en el panel, porque parece que este hombre me la está cobrando con su indiferencia. Ya po’ July, súperame July. Me dio demasiada gracias, lo encontré no sé, es que él no es así, entonces me causó demasiada gracia que pasara con su indiferencia, con su cara al cielo, igualado, todo mamón”, cerró Camila entre risas.

El periodista Luis Sandoval se contactó con Julio César dándole a conocer la versión de Camila Nash sobre los hechos, y él juró que no la vio en el evento. Él pidió disculpas por esto, ya que habló con muchas personas, pero no se percató de la presencia de su expareja.