Camila Nash recordó sus inicios televisivos tras el reencuentro con compañeros de “Pelotón”

Tras su paso por “Pelotón” (2007), Camila Nash saltó a la fama y fue construyendo una carrera televisiva en el mundo del espectáculo. A 17 años del programa de TVN, la influencer disfrutó una reunión con excompañeros del formato de telerrealidad.

Siete exintegrantes del reality show se dieron cita el viernes pasado en el departamento de Catalina Parri y Juan Pablo Alfonso, en un reencuentro emocionante donde compartieron recuerdos y experiencias.

Entonces, Alfonso, Patri y Nash, compartieron con Roa, Pereira, Arancibia y Del Solar. Sobre esta reunión, la modelo confesó que “estuvo súper linda”, destacando que hacía años que no se veían con varios reclutas, en conversación con Página 7.

“Lo pasamos súper bien, el cariño está intacto. Ahora estamos más grandes, unos casados, otros con hijos, otras solteras, estuvo genial”, señaló Camila.

“Nunca me imaginé que ese iba a hacer el comienzo de todo”

Asimismo, la exrecluta Nash confidención que en la junta se contactaron con el instructor Reynaldo González. “Entre medio lo llamamos y se emocionó”, revela con nostalgia.

En este sentido, Camila Nash valoró la importancia de haber participado en el programa de TVN, pues fue la piedra inicial de su carrera en el mundo del espectáculo y hoy como influencer.

“‘Pelotón’ fue mi primera aparición en televisión, entonces para mí es un reality súper importante. Yo nunca pensé entrar a un reality y seguir en la tele, no me lo esperaba. Tenía 20 años, estaba en la universidad, viviendo con mi mamá, y nunca me imaginé que ese iba a hacer el comienzo de todo”, sinceró.

Por último, la exchica reality entregó su opinión sobre el regreso de este tipo de formatos a la pantalla chica, así como de la farándula, indicando que son de su gusto personal.

“Son espacios para entretenernos. De repente la vida se pone media tensa, y ver estas polémicas, peleas y este show televisivo, a la gente le gusta. Yo feliz de que la farándula buena vuelva con bombos y platillos”, manifestó.