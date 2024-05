“Hay hu*** que no se las acepto y punto”: Pamela Díaz y Nelson Mauri entregaron su sincera opinión sobre Botota Fox

El creador de contenidos para adultos, Nelson Mauri, fue el último invitado al programa de entrevistas de Pamela Díaz, “Sin Editar”. En esta conversación hablaron sobre su pasado en la televisión, su vida actual, sus relaciones de pareja, su labor como trabajador sexual, entre otros tópicos.

El último tema que fue tratado se dio después de que la Fiera le consultó qué personaje de la televisión ha sido pesado con él. Nelson fue sincero y dijo de entrada que “tu amiga” para referirse con la Botota Fox. Acto seguido, Díaz dejó las tallas de lado y entró en un modo serio para hablar sobre su opinión con respecto a la comediante.

“Creo que la Botota es una persona tremendamente talentosa, es una hueona seca y quiero que le vaya increíble. Pero desde la última huea que pasamos con ella, no me parecen ciertas situaciones y se lo he dicho en su cara. Hay hueas que no se las acepto a la gente y punto”, partió aclarando haciendo referencia al problema que sucedió con Naya Fácil durante el Festival de Viña del Mar.

“No puedo negar, que me pasa con mucha gente, que es mi amiga sí, pero tenemos amigos hueones y sacos de hueas. Es una mina que para mí es bacán artísticamente, pero tiene cosas que a mí no me gustan y no me suman y se lo he dicho en su cara”, terminó Pamela, quien procedió a preguntarle sobre su problema puntual con la Botota.

El problema de Nelson Mauri con Botota Fox

Nelson Mauri comenzó diciendo que “venimos de un mundo del under, de trabajar en la noche, pero obviamente ella hace humor. Creo que a veces hay una línea delgada entre humor que hace y pachotadas que se tira”.

Él contó que la Botota lo invitó a trabajar en su circo, en donde tuvieron problemas con unos pagos de su tienda. Una vez que se arregló el problema, volvieron a compartir en buena onda y le deseó buena suerte a Nelson en su carrera en la pornografía.

“Pasó el tiempo y empezó a hacer unas publicaciones bien extrañas en Instagram, que eran mías, que tenía que ver con mi contenido de adultos. Ella sabe perfectamente que en Instagram no se puede, son plataformas distintas (...) Ella hizo una vola que no lo entendí”, agregó.

“Yo de verdad no lo entendí, porque para qué exponerme de esa manera, si en el fondo yo no le hago mal a ella (...) viene del transformismo, tal vez no tiene que ver mucho con mi estilo, pero sí somos de la misma comunidad (...) Quiero aclarar que nuestra comunidad gay no es así, sino que la sociedad chilena es así, por eso tenemos que respetarnos primero que nada”, cerró Nelson Mauri.