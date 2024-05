“Que lata debe ser”: Lisandra Silva responde a seguidora insidiosa que comentó su quiebre con Raúl Peralta

Comentario malicioso, con apariencias inofensivas. Ese es el significado de “insidioso”, palabra que Cony Capelli popularizó en el reality Gran Hermano y que ahora le viene como anillo al dedo al mensaje que una seguidora le escribió a Lisandra Silva en su Instagram, producto de su separación con Raúl Peralta.

Esto, porque si bien, lamentó su quiebre matrimonial, sus palabras fueron interpretadas como si le estuviera refregando en la cara “su triste historia” de amor.

“Qué lata debe ser luchar por un amor… casarte, tener hijos y para después separarse. Y una como mujer quedarse con los niños. Una lata. (Yo no tengo ni tendré hijos) Espero que haya alguien que te ayude a cuidarlos y tú, hacer tus cosas Lis. Un abrazo”, le lanzó la mujer.

El mensaje fue publicado por Lisandra en sus historias, junto a su reflexiva respuesta, donde la invita a mirar el vaso medio lleno de la vida.

“Qué lata tener que ir a comprar ingredientes al supermercado, pasar todo el día cocinando una deliciosa comida, poner la mesa y los platos, la decoración, degustar cada bocado para que luego todo se vaya por el baño y quedar con los platos sucios. Moraleja: disfruta cada momento de la vida sin pensar en el final, no existe final. Mañana se comienza de nuevo”.

“La vida no está afuera, ¡está adentro! Depende sólo de ti cómo decides vivirla! En tu mente está el problema o la solución. ¿Te has puesto a pensar que sin mente, no existiría el problema? Piensa de nuevo!”, respondió, junto con mandarle un corazón rojo.

El quiebre de Lisandra y Raúl

Tras meses de rumores, finalmente la pareja confirmó la separación, el pasado 11 de abril de este año a través de un comunicado.

“Queríamos compartir con ustedes que hace ya casi 6 meses decidimos mutuamente ponerle fin a nuestra relación sentimental de cinco años”, señalaron.