“Media envidiosa y mala persona”: Natalia “Arenita” Rodríguez se fue con todo en contra de Faloon Larraguibel

La enemistad entre Natalia Rodríguez, más conocida como “Arenita”, y Faloon Larraguibel no ha cesado con el paso de los años tras el término del programa juvenil “Yingo”. La “reina de los pokemones” no guarda buenos recuerdos de su excompañera que estuvo detrás de su separación con Karol Lucero.

Natalia fue consultada sobre Faloon cuando la integrante de “¿Ganar o servir? De vuelta al pasado” fue víctima de un grave episodio de violencia doméstica en manos de su expareja y padre de sus hijos, Jean Paul Pineda.

“Independiente de la opinión que pueda tener de ella, creo que ninguna mujer merece recibir violencia de parte de su pareja”, comenzó respondiendo.

“No me imagino el infierno que debe vivir una persona víctima de maltrato. Si por mí fuera, yo encarcelaría a todos esos hombres maltratadores. Fuerza nomas y ojalá se haga justicia”, sentenció.

Su firme opinión sobre Faloon

A “Arenita” le consultaron sobre la actitud de Faloon en el reality de Canal 13, en donde la calificaron como “envidiosa”, y le preguntaron si es que siempre ha sido así. La madre primeriza comentó que no ha visto el reality, así que no puede opinar por sobre cómo está actuando ahí, pero sí contó su experiencia con Faloon.

“Lo que sí puedo opinar y sí puedo decir, porque yo conozco a esta persona, es que me caía mal principalmente por su actitud arribista, prepotente, media envidiosa y mala persona. Aparte trataba mal a los peluqueros del canal, yo creo que lo que están viendo ahora es la realidad no más”, lanzó.

Su paso por “Yingo”

Ayer, Natalia Rodríguez habló sobre su paso por el programa juvenil, el cual no lo describió de una manera positiva. “Lo pasé pésimo. Estuve muy mal mentalmente en esos tiempos, tenía mucho estrés, no me pude tomar vacaciones”, partió contando.

“Tuve una relación tóxica con un narcisista, así que todo estaba mal en ese momento, también venía arrastrando cosas de atrás, así que no lo pasé tan bien”, continuó.

“Cuando entré a ese programa para mí era un sueño estar en la televisión, pero al mismo tiempo, ese sueño se convirtió en una pesadilla. Pero bueno, fue una experiencia y bien, porque aprendí a no confiar en la gente”, cerró.