Pamela Díaz critica sin filtro a “¿Ganar o Servir?”: “Lo único que funciona son las peleas”

Luego de su comentada participación en “Tierra Brava”, en donde protagonizó momentos de antología, Pamela Díaz entregó su parecer acerca de las primeras semanas del nuevo reality de Canal 13, “¿Ganar o Servir?”.

Si bien considera que hay oportunidades de lograr un buen material con este programa, la “Fiera” no tuvo pelos en la lengua a la hora de criticar el formato de telerrealidad del excanal del angelito.

“Encuentro que es un reality que está un poco negro, muy oscuro.Creo que no es lo mismo que ‘Tierra Brava’, sorry que lo diga. Le falta humor”, señaló la “Negra”, en conversación con Página 7.

“Creo que el casting no es el mejor. Si buscas personajes que son oportunidades, tampoco lo han hecho bien. Lo único que funciona son las peleas y ni siquiera han sido entretenidas”, advirtió Pamela.

“¡Imagínate que la Gala es amiga de la Oriana! Y a esa otra no le gusta ninguno, así que van a tener que meterle a uno para que se enamore”, sostuvo entre risas.

“No sé. Está más arreglado que mi cuerpo esta cuestión. Pero está bien, está entretenido, pero seguramente me van a necesitar, así que ahí está la Fiera”, planteó como alternativa.

¿Eventual ingreso de Pamela Díaz al nuevo reality de Canal 13?

En el escenario de que, efectivamente, Pamela Díaz ingresara al nuevo reality de Canal 13, la conductora de “Sin Editar” se mostró segura de cuál sería su rol en el encierro.

“No les sirvo ni a mis hijos y le voy a servir a alguien… Todos me van a servir a mí”, aseguró.

“En general, yo me llevo bien con todos. Entonces, como que hoy día entrar en un reality me sale muy fácil. Por eso mi sueño es irme al extranjero, que nadie me conozca, que me cueste de verdad”, argumentó sobre un deafío en estos formatos.