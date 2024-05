Video enseña a Oriana señalando que producción de “¿Ganar o Servir?” le solicitó acercarse a Luis Mateucci

Un video en que aparece Oriana Marzoli ha sido objeto de múltiples comentarios en redes sociales. En éste señala que la producción de “¿Ganar o Servir?” le habría solicitado “activarse” y tener más cercanía con uno de sus compañeros de encierro.

El registro es un fragmento de la emisión del canal 712 de VTR, en el cual se transmite contenido sin editar del reality. Un televidente capturó el trozo de programa y lo subió a sus redes sociales. La secuencia enseña a la española caminando con Fran Maira por el patio de la casa estudio. Es entonces que la exintegrante de “Gran Hermano” le consulta por lo conversado con la producción del espacio televisivo.

“Que me tengo que activar”, se escucha indicar a la rubia, aludiendo a generar más situaciones interesante al interior del reality. Además, expresa en pocas palabras que debe procurar más cercanía con Luis Mateucci, su expareja e integrante del programa de Canal 13.

“A mí no me gusta una mierda… pero”

“Se lo habían pedido y se lo van a volver a pedir, o sea, que tire un poco conmigo porque es que si no…”, advierte, frente a lo cual Maira le contesta que ella “tampoco puede andar detrás”.

“A mí no me gusta una mierda… pero vamos, que si tengo que fingirlo, lo finjo, pero tampoco voy a parecer que estoy muriéndome ahí por este hueón cuando me importa tres cojones, literalmente”, finaliza Oriana su postura sobre la solicitud.

Fran y Oriana hablan de que la producción les pidió que se activen para generar contenido #GanaroServir pic.twitter.com/kkLPkvtfv4 — Susan (@lotusflowersu) May 2, 2024

Marcando una nota diferente con los otros realities en los que ha participado, en “¿Ganar o Servir?” Marzoli ha presentado una conducta menos conflictiva y alejada de la agresividad que la caracterizaba, a excepción del conflicto con Faloon Larraguibel. Es más, incluso su relación con Gala Caldirola, quien era su archirival, ha mejorado ostensiblemente.

No obstante, tal como se vio en el adelanto luego de la emisión del capítulo de este jueves, la exintegrante de “¿Volverías con tu ex?” arremete contra sus compañeras del reality de Canal 13, con expresiones muy agresivas, tras ver que ellas, a diferencia de la hispana, fueron beneficiadas con una dinámica de último momento del programa.