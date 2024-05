Hija de Daniel Fuenzalida sorprendió al animador en vivo por su cumpleaños: “Esto es tremendo…”

Daniel Fuenzalida, conductor de Ahora Caigo, vivió un emocionante momento durante la emisión de este viernes, cuando su hija Ignacia lo sorprendió en el set por su cumpleaños. Desde el comienzo del programa, el animador fue recibido con cánticos y saludos de la producción y del público, quienes no dudaron en expresar su muestras de cariño.

Al respecto, Fuenzalida se mostró impresionado: “Me sorprende, me llena de alegría (...) no me hubiera imaginado nunca celebrar un cumpleaños en TVN”. Los asistentes, emocionados, comenzaron a gritar “Dani, te queremos”, lo que hizo que el conductor no pudiera contener las lágrimas.

Pero eso no fue todo. La emoción creció cuando, la hija de Daniel, Ignacia, apareció en el set con una torta, provocando que Fuenzalida se quebrara aún más. “Esto es tremendo, que mi hija me venga a acompañar en este cumpleaños que es bien especial para nosotros”, expresó el comunicador visiblemente emocionado. Además, destacó el gesto de su hija, mencionando: “Me llena de emoción y alegría que ella viniera porque no le gusta mucho la televisión, entonces, que haya aceptado este desafío, me encanta”.

Fuenzalida también compartió sus sentimientos sobre la ausencia de sus padres en esta fecha tan significativa, pero valoró el gesto de su hija al representarlos en el programa. “Estoy viviendo un momento muy lindo e importante por estar acá en TVN, en lo personal, es un cumpleaños muy duro y complicado por la ausencia de mis padres, pero qué lindo que ella los represente y que me esté saludando acá”, reflexionó.

Ignacia, por su parte, tomó la palabra para dirigirse a su padre: “No te lo esperabas (...) feliz cumpleaños”, expresó con cariño, lo que generó una respuesta emocionada de Fuenzalida: “Muchas gracias por estar acá mi querida hija, sé lo difícil que es para ella estar acá porque no le gusta mucho la televisión, pero siempre ha estado conmigo. Te amo”.

Revisa el momento a continuación: