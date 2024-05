Melina Noto habló sobre los deseos de Pangal Andrade de convertirse en papá: “Yo también me proyecto en tener una familia con él”

Una sincera declaración dio Pangal Andrade en el último capítulo de “¿Ganar o servir? De vuelta al pasado?”, la cual implica directamente a su actual pareja de 5 años, Melina Noto. Él habló con sus compañeros de encierro para hablar sobre la paternidad y sus deseos de convertirse en papá a la brevedad.

PUBLICIDAD

“¿Sabes lo que me urge?, es ser papá muy viejo y no poder, como ustedes, disfrutar como papá, hacer deporte con ellos”, partió comentando. Gonzalo Egas le preguntó si de verdad le gustaría tener un hijo, y el ganador de “Año 0″, y respondió con total seguridad: “Sí, lo voy a ser ahora, este año”.

Recomendados

De igual forma, habló sobre cómo conoció a su pareja, Melina Noto. “Es difícil estar encerrado. Estoy echando mucho de menos a la Meli. La conocí en el rafting. Dije ‘Oh, esta morena’, pero no me fijé en ella. Y días después estoy en un evento y me tocan la espalda, era ella. Me dice ‘¿Te acordai de mí?’, y empezamos a hablar. La pasé a buscar a Santiago, la llevé a mi casa y no salimos por 5 días”, contó.

¿Meli está en la misma página?

La argentina fue consultada por Las Últimas Noticias sobre las declaraciones de su pareja en el reality de Canal 13, y le preguntaron si es que este fue un tema que ha sido conversado entre ellos. “Sí, lo hemos conversado. Es un tema que ha estado pendiente. Tengo 27 años y por ahí no es algo que quiera de acá a un año, sino que a unos tres tal vez”, partió.

“Es súper lindo lo que él dice, no sé si será este año porque tengo muchos temas laborales. Pero sí, yo también me proyecto en tener una familia con él (...) Siento que si uno no se proyecta con la persona que tiene al lado no vale mucho la pena la relación”, agregó.

Sobre si es que están en sus planes irse a vivir juntos, Noto señaló que por temas laborales es complejo, y que este reality también será una prueba para su relación sobre si es que esta se puede fortalecer a la distancia, y se mantiene intacta.