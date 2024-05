“Perreando hasta abajo”: Filtran video de Daniela Aránguiz con expareja de Camila Andrade

La propia Daniela Aránguiz comentó días atrás en el programa Sígueme que Camila Andrade “se había perdido” a un gran partido, destacando que el pololo que cambió por Francisco Kaminski, “es soltero, con inteligencia empresarial y tiene tremendo cuerpo”. Incluso, bromeó que, más temprano que tarde, ella se quedaría con el centro de estética de La Dehesa que el enamorado le instaló a su expareja.

“Sabís con quién salí el fin de semana, me invitaron a salir. Ahora sí que me quedo con la cuestión de las uñas, se los digo. Me cae bien, es mi amigo. La Camila se perdió al medio partido, es pajarona”, fueron parte de sus palabras el pasado 2 de mayo.

Ahora, en el programa “No es lo mismo” de Tevex compartieron un video de Aránguiz y el empresario bailando hasta abajo, durante una fiesta la noche del martes. Dando a entender que los nuevos amigos, quienes se conocieron por un grupo en común, podrían estar pasando las penas juntos, puesto que ella también puso fin, de manera extraña y sorpresiva, a su relación con Luis Mateucci.

Filtran video de Aránguiz y ex de Camila Andrade

“Ahí están estas imágenes de este perreo chacalonero, a las cuatro de la mañana en la fiesta One, en el sector de Vitacura”, dijo el animador Pato Sotomayor.

“Esa persona con la que está bailando Daniela Aránguiz es Gerardo Zavala, el ex de Camila Andrade...en la silueta nos damos cuenta que es él, no queda ninguna duda”, agregó el periodista Lucas Villalobos.

Además, Titi García Huidobro, también agregó que el baile no había terminado ahí, puesto que la fiesta continuó en un after.

Tiempo atrás, Aránguiz se convirtió en una suerte de vocera del empresario en el programa de TV+, puesto que mantenía contacto telefónico con él y transmitía los mensajes que le escribía, defendiéndose de las acusaciones de violencia que realizó Camila Andrade en su contra.

