Yamila Reyna se sincera sobre el amor: “He perdido buenas parejas por mi trabajo”

“Vos elegiste casarte con esta carrera. Esta carrera es egoísta. Esta carrera no te permite tu vida privada”. Así le decía “el monstruo Sebastián”, papá de Yamila Reyna y celebridad de la música argentina, a su hija cuando lo llamaba llorando durante los inicios en Chile de la animadora de TVN.

“O tu vida privada se adapta a ti, o chao. Porque esta carrera es muy celosa”, parafraseó Yamila a su padre fallecido, cuando Fran Sfeir le preguntó por su vida personal. Las respuestas brutalmente honestas de la argentina podrán verse este sábado 4 de mayo a las 22.30 hrs. en un nuevo capítulo de “Sin Culpa”, por las pantallas de TV+.

“¿Y te ha pasado la cuenta tu carrera en tus relaciones personales?”, insistió Fran. “Por supuesto que sí. He perdido buenas parejas por mi trabajo”, respondió Yamila, quien se encuentra completamente soltera y concentrada en su regreso al teatro tras seis años de ausencia con la obra “Mi madre, mi novia y yo”, con Julio Jung Jr. y María Elena Duvauchelle.

“He tenido súper mal ojo para elegir relaciones”

“No me arrepiento porque creo que todos venimos a esta tierra con una misión y la mía es entregarle alegría a la gente”, continuó la actriz. “Pero eso no puede ser incompatible con el amor”, insistió Sfeir. “Tal vez en esta vida a mí me tocó ser incompatible. Mi karma ha sido mi soledad”, cerró en tono reflexivo el rostro de TVN.

“Yo me hago cargo, no me gusta culpar a nadie de las decisiones que tomo (…) pero también he tenido súper mal ojo para elegir relaciones donde he salido dañada yo”, continuó la también comediante.

“A mí me decían en el colegio que los hombres me tenían miedo, ¿a ti te pasa eso?”, preguntó Fran, esperando otra respuesta con honestidad de Yamila. “Si, hay un temor ahí. Hay temores y prejuicios (…) pero sí he notado que los hombres me hablan, llegan hasta ahí y no se animan a avanzar. El momento de ‘¿juntémonos?’, no hay (sic)”.

Finalmente Yamila Reyna, quien estará en cartelera con su obra “Mi madre, mi novia y yo” desde el miércoles 8 al viernes 10 de mayo, cerró con una reflexión sobre los hombres y el amor. “Yo no te voy a decir ‘juntémonos’ jamás, a menos que seas Luis Miguel”. “¿Y estás abierta al amor?”, insistió Fran. “Siempre. A mí me encanta el amor”, sentenció con una sonrisa la autodenominada “argen-chilena”.