“Más encima, tiene buen forro”: Aránguiz piropeó a expareja de Camila Andrade tras “perreo chacalonero”

Como un buen partido, con habilidad para los negocios y un cuerpo pulido a mano. Así piropeó Daniela Aránguiz al expololo de Camila Andrade luego de salir a bailar con él a una fiesta en Vitacura y mandarse un “perreo chacalonero”, según comentó Pato Sotomayor en el programa “No es lo mismo”, donde filtraron el video.

Según contó la exintegrante de Tierra Brava, fue Gerardo Zavala quien la invitó a salir, pero como amigos. Puesto que se conocieron gracias a un grupo que tienen en común. Tras ello, comenzaron a hablar por teléfono y ella fue su vocera en TV+, cuando le mandaba mensajes para defenderse de las acusaciones de violencia que dijo Andrade en su contra.

Si bien, descartó que haya pasado algo más que amistad en la salida grupal, le tiró hartas flores e incluso bromeó que pronto colocará su nombre en el Spa que Gerardo instaló para su expolola en La Dehesa.

“Sabís con quién salí el fin de semana, me invitaron a salir. Ahora sí que me quedo con la cuestión de las uñas, se los digo. Creo que lo voy a terminar poniendo ‘Daniela Aránguiz’. Me cae bien, es mi amigo. La Camila se perdió al medio partido, es pajarona”, fueron parte de sus palabras el pasado 2 de mayo.

Tras ello, hizo un comparativo, “sin desmerecer a nadie”, contra Francisco Kaminski.

“Las mujeres me van a entender, Gerardo (es) soltero, no está casado. No tiene hijos. Es un hombre inteligente, de negocios y, más encima, tiene buen forro y simpático. Y Kami, casado, con hijos, pensión de alimentos, paga la mitad...”, recalcó la panelista de Sígueme.

El video de Aránguiz con ex de Camila Andrade

“Ahí están estas imágenes de este perreo chacalonero, a las cuatro de la mañana en la fiesta One, en el sector de Vitacura”, dijo el animador Pato Sotomayor.

“Esa persona con la que está bailando Daniela Aránguiz es Gerardo Zavala, el ex de Camila Andrade...en la silueta nos damos cuenta que es él, no queda ninguna duda”, agregó el periodista Lucas Villalobos.

Además, Titi García Huidobro, también agregó que el baile no había terminado ahí, puesto que la fiesta continuó en un after.

