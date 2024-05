“Hasta cuándo las mujeres...”: Chiqui Aguayo se descargó contra Kaminski tras dejar a Carla Jara como “loca”

Que Carla Jara era la celosa, sin fundamentos, pero después su marido terminó en los brazos de otra mujer. Eso fue lo que indignó a la comediante Chiqui Aguayo, quien realizó sus descargos contra Francisco Kaminski luego que diera a entender que su mujer era la prácticamente se estaba imaginando una historia de amor entre él y Camila Andrade. Lo cual, claramente, así fue.

PUBLICIDAD

Fue cuando Julio César Rodríguez le preguntó a los invitados que opinaban de la entrevista que dio el locutor, cuando su compañera radial lo aniquiló.

Recomendados

“Nosotros nos conocemos en la radio (con Francisco), es inevitable que uno tome cierto partido, pero uno empieza a mirarlo como si realmente esto fuese una teleserie, entonces uno escucha a la Carla y también como que uno empatiza si te están dejando de loca y si tú dices que terminaron en bueno términos y yo siento que me han cagao…”, explicó.

“A mí lo que me pasa es que empatizo con eso de que hasta cuándo las mujeres somos las locas celosas y él fíjate que justo terminaste y después te metiste (con otra persona). No sé, como que yo digo hasta cuándo las mujeres son las locas celosas y los hombres son estas personas intachables…”, reclamó en defensa de la exchica Mekano.

Chiqui Aguayo repasó a Kaminski por dejar de “loca” a Jara

Si bien, Kaminski aseguró que nunca dijo que Jara estaba “loca”, Aguayo insistió en su punto.

“Cuando tú dices que terminaron en buenos términos y que después le tenía como mala a la Camila… si yo también siento ciertos celos…en mi interior yo creo que sí me cagaste, entonces tú sales dando una declaración que terminamos en buenos términos, yo digo ‘no, ni cagando, no soy la loca celosa’. Me cagó. Eso lo que veo yo de esta teleserie, que miro con distancia igual”, sentenció.