Carla Jara es celebrada en redes sociales al responder amargo comentario: “Tan cara lavada...”

Si bien se encuentra en el ojo del huracán luego de su bullada ruptura matrimonial, Carla Jara no se desanima y luce radiante en sus redes sociales. Al punto que se tomó la molestia de responder dando el el clavo a un amargado usuario que la criticó por el semblante de su cara.

La animadora televisiva ostenta nada menos que 1,2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y tras su celebrada entrevista en “Podemos Hablar”, ha compartido postales cotidianas desde su hogar, sin la presencia ahora de Francisco Kaminski.

En uno de sus posteos aparece junto a sus dos mascotas y generó muchísimos mensaje de buenas vibras. En todo caso, no faltó el desubicado que le objetó por cómo luce, en su opinión.

“Se sabe que eres bella de rostro, pero un poquito de producción... Tan cara lavada siempre. Puedes ser más entretenida con tus look, jugar más, ponerte pestañas, arreglar las cejas, un poquito más de labios... sácate partido, hermosa, créete el cuento”, le escribió un cibernauta.

A los pocos minutos, decenas de seguidores de Carla salieron a defenderla, pero ella misma dio el tiro de gracia para dejarlo en ridículo.

“Para qué, si estoy en mi casa... Así me amo y me acepto, no necesito agregar cosas a mi rostro ¡me encanta! ¡saludos!”, contestó la exchica “Mekano”, logrando ovaciones de parte de sus fans.

Kaminski cuenta su verdad este domingo en “Podemos Hablar”

Cabe recordar que esta publicación de Carla en redes sociales ocurre a días de que Chilevisión emita una entrevista a Francisco Kamisnki, precisamente en “Podemos Hablar”, en una edición especial del programa este domingo 5 de mayo.

Como era de esperar, la prensa de espectáculos está muy atenta a las palabras que el locutor radial pronuncie en dicha conversación con Julio César Rodríguez. Es más, circula el rumor de que la exchica “Mekano” guarda unos audios, en que registró a su expareja exaltado y que sepultaría su carrera televisiva, como as bajo la manga en caso que las declaraciones de Kaminski falten descaradamente a la verdad.

No obstante, Carla Jara le bajó el perfil al chisme este jueves, sin descartar, en todo caso, la existencia de esos supuestos audios.