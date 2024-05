“No me siento como un rostro”: Lucas Quinn y su nuevo rol como el conductor de noticias más joven de la TV abierta

Los últimos meses han sido una carrera vertiginosa para Lucas Quinn, joven periodista de 25 años que desde su llegada a Mega pasó de ser un reemplazo de fines de semana para coberturas nocturnas en los noticiarios del canal privado al de lector de noticias más joven de la señal abierta de televisión desde inicios de mayo.

Y es que la irrupción del formato amplio de noticias de Mega, con emisiones 24/7 en sus diversas plataformas digitales, llevó a Quinn a un inesperado y más que deseado paso a la conducción.

El gran salto de Lucas en Mega

Ya había dado sus primeros pasos en radio Infinita -del conglomerado del Grupo Bethia-, pero desde el 1 de este mes forma parte del trío de lectores de noticias de Meganoticias Ahora, edición trasnoche, que se emite desde las 01:00 horas.

“Ha sido una gran experiencia. Es un nuevo desafío. Hasta antes de comenzar a conducir de noche había trabajado mayoritariamente en terreno y haciendo principalmente despachos. Sin embargo, ahora he aprendido a conducir, a expresar mejor mis ideas y contar más que solo temas policiales”, indica Lucas, quien reconoce que este nuevo paso a sus 25 años lo ha llevado a “expandir mis conocimientos. Leer sobre múltiples temas noticiosos como: política, economía, salud, transporte, entre otras cosas. Todos los días aprendo algo nuevo”.

No me siento como un rostro, todavía me queda mucho por aprender — Lucas Quinn

Su rápido ascenso, explica Quinn, ha sido gracias a la confianza que ha encontrado en sus jefes editoriales, y como no, en el respaldo que halló en la propia señal televisiva, que no dudó en darle la oportunidad de contar con más minutos en pantalla desde una vereda tan relevante como la conducción de un noticiario.

“Estoy agradecido y al mismo tiempo siento el aumento de responsabilidad. En realidad, es un proyecto que recae en las manos de un equipo pequeño. Nicolás, Fernando, Edgar, Roberto, Patricio y yo estamos a cargo del canal durante la noche. Durante el día también tenemos contacto con nuestros jefes que nos ayudan con la parte técnica, estructura y contenido del programa. Entre nosotros nos apoyamos mucho y nos llevamos bien”, recalca Lucas, quien no duda en afirmar que pese a su rápido ascenso “no me siento como un rostro”, porque “todavía me queda mucho por aprender”.

“Sin embargo, siento que todos los días, después de cada turno, voy avanzado como periodista”, explica el periodista, quien califica como “emocionante” el pasar desde las señales secundarias del canal privado a la principal de Mega.

“Es emocionante. Vamos a poder llegar a más personas a lo largo de Chile. Hay una gran cantidad de hombres y mujeres que están trabajando en la madrugada o que simplemente están despiertos. Ahora los vamos a poder informar y ojalá acompañar durante la noche. También queremos crear una comunidad que crezca con el tiempo, por lo mismo los invitamos a mandarnos algún saludo o mensaje durante las horas que estamos transmitiendo. Es más, de a poco ya se está formando esta familia nocturna”, señaló el comunicador, quien no olvida a sus colegas de transmisión en este trascendental paso.

“Ha sido todo muy divertido. Todos tenemos roles distintos. Sobre todo Fernando que trabaja en terreno, así que el tiempo compartido varía por noche. Hay jornadas que está más en el canal y otras que está reporteando. El Nico y yo pasamos más tiempo juntos cuando no estamos al aire. Además, nos entendemos mucho entre los tres. Lo pasamos bien, nos reímos harto y nos cuidamos entre los tres. Tenemos casi la misma edad, sabemos que somos jóvenes y que tenemos una importante tarea cada noche. Sin embargo, no dejamos que la edad nos limite”, agrega.

Siento que todos los días, después de cada turno, voy avanzado como periodista — Lucas Quinn

“Ahora estamos más atentos a nivel editorial. La dinámica física de trabajar de noche es bastante similar con salir por la señal digital. Ahora como los boletines serán más largos hay que escoger y seleccionar una parrilla más amplia de temas. Conversamos más los temas con Nico y le buscamos otro ángulo a las noticias y ver qué recursos tenemos para aprovecharlos de la mejor manera. Somos el único canal que estará en vivo durante la noche y queremos sacarle el mayor provecho a eso. Es un horario que tiene mucho potencial”, finalizó.