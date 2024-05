“Ojalá algún día se digne a pagarme”: Carla Jara desmiente a Kaminski y le recuerda millonaria deuda

Tras la entrevista que Francisco Kaminski dio en Podemos Hablar de CHV, contando sobre su nuevo romance con Camila Andrade y los motivos que lo llevaron a poner término con Carla Jara, su ahora exesposa le mandó un recado por redes sociales, que echó por tierra todo lo que dijo en el programa tan suelto de cuerpo.

PUBLICIDAD

Si bien, la exchica Mekano reveló que no vio la conversación que tuvo el padre de su hijo con Julio César Rodríguez, fueron sus seguidores quienes la pusieran al día, por lo tanto, consideró importante salir a desmentir algunas aseveraciones. Incluso, aprovechó de recordarle la millonaria deuda económica que tiene con ella, la cual espera que la salde “algún día”.

Recomendados

“Me llego a reír con tanta mentira. Estoy impactada. Impactada con tanta cosa que me mandan, porque no estoy mirando el programa. Pero qué heavy cómo alguien puede llegar a mentir tanto”, reveló de entrada en un video que compartió en sus historias de Instagram.

“Ahí les demostré, con los pantallazos de las transferencias, que yo sí pagué las cosas”, señaló en relación al famoso viaje a Brasil, donde él quiso aclarar que también había abierto la billetera. Transferencias de Jara a Kaminski por $4 millones 500 mil pesos, más un préstamo de $170 mil.

Carla Jara desmiente a Kaminski

Además, descartó que exista cordialidad entre ambos, como reveló él en una dinámica de ping pong, y lo echó al agua señalando que “él jamás me ha pedido perdón mirándome a la cara. Nunca, nunca, nunca. De hecho, yo no lo he visto más. Lo vi una vez, cuando que fuimos citados al colegio de mi hijo, en donde ni siquiera me saludó”, dijo.

Finalmente, reveló que su hijo no le habla por malos tratos de Kaminski hacia su retoño, y aprovechó de pedirle de vuelta toda la plata prestada, que sería “mucha”.

“El viaje ya me da lo mismo, pero espero que algún día me pague toda la plata que me debe... y es mucha. Ojalá que algún día se digne a pagarme toda la plata que le he prestado”, fueron parte de las palabras que emitió la nueva amiga de La Bichota, Karol G.