¿Para cuál suegra?: Revelan qué andaba comprando Kaminski y Camila Andrade en mall capitalino

Tras gritar su amor a los cuatro vientos por Camila Andrade y reconocer que se proyecta con ella, Francisco Kaminski se dejó ver con total naturalidad el pasado fin de semana en el Mall Los Domínicos, en Las Condes.

Si bien, llamó la atención que ya no se hicieran problemas por mostrarse en público, también fue muy comentada la fotografía donde se ven las caras de asombro de las vendedoras, quienes parecían que estaban listas para colocar el hervidor y preparar el tecito, al tener a la pareja del año frente a sus ojos.

Pero, eso no fue todo, porque según las malas y buenas lenguas que les gusta el “chismecito”, revelaron qué es lo que andaba comprando Kaminski en el sector de mujeres. Y al parecer, sería para su suegra a quien decidió sorprender con un engañito.

Así lo revelaron desde la cuenta @diirtypop.official, quien le comentó a la reina madre de la farándula Cecilia Gutiérrez, lo que andaba buscando el locutor radial para conquistar a su nueva suegro. Esto, porque, la madre de su exmujer, no lo quiere ver ni en pintura e incluso semanas atrás trató de “ratas” a los excompañeros de La Red.

“Ayer le estaba comprando aros y collar a su nueva suegra”, escribió, junto a unas fotografías.

La confesión de Kaminski

En la reveladora entrevista en PH, el ex de Carla Jara y acusado de serle infiel, reveló estar en una relación con Camila Andrade. Tras la insistencia de Julio César, Kaminski reconoció estar enamorado de su excolega en “Caja de Pandora”. “Podría decirte que sí”, respondió ante la interrogante.

Incluso aseguró que se proyecta con ella. “Hoy no tengo 15, 18 años. No estoy para relaciones pasajeras, ni para no proyectarme. No estaría haciendo todo lo que hice para algo que yo no sienta que tenga proyección”, señaló.