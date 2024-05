“Le quieres robar al marido, invitándolo desesperada a tu cama”: Oriana Marzoli y Faloon Larraguibel protagonizaron fuerte discusión en “¿Ganar o Servir?”

Oriana Marzoli y Faloon Larraguibel protagonizaron un tenso momento durante el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, en donde se sacaron en cara varios conflictos que se han dado en los primeros días de encierro.

Todo comenzó cuando Sergio Lagos y Karla Constant invitaron a los sirvientes a una cena para preguntarles por el cambio de roles de esta semana. Además, les consultaron detalles de la convivencia a cada participante, haciendo eco de rumores que han oído.

Consultada por sus recientes dichos donde calificó a sus compañeros como “barriobajeros”, Oriana comentó que es verdad y se los dijo a las chicas, que “para ser Señora hay que comportarse como Señora, y subirse a las camas con zapatillas sucias, inmundas y mugrientas es algo que en mi casa me enseñaron que no se hacía jamás, me da ataque”, comentó, asegurando que también escuchó como se burlaban de ella mediante imitaciones.

Faloon se sintió atacada y no dudó en responder a los dichos de la española: “No me ofende ninguna cosa que dices. Tienes una educación que puede ser muy correctita, pero no puedes estar criticando la educación que otros han tenido en su infancia. No puedes criticar la familia de nadie. Eres una cabra chica mimada, te falta educación, no tuviste infancia feliz”, sostuvo la exchica “Yingo”.

“Sí la tuve, sí la tuve”, comenzó a decir Marzoli, en un tono más burlesco.

“Para mi la educación se demuestra en momentos como este, las personas que tienen la necesidad de sacar a la familia, hablar cosas tan personales, Oriana mostró ser una persona que no era y ahora está mostrando su verdadera cara, que no sabe comportarse”, dijo, por su parte, Blue Mary.

“¿Por sacar a mi mamá? ¡Perdóname mamá por haber dicho que me has dado buena educación! Si me estás escuchando te pido perdón de perdón de rodillas si hace falta”, expresó Oriana, irónicamente.

¿Faloon es mala amiga?

La pelea continuó cuando Sergio le preguntó a Gala si era cierto que las sirvientas hablan mal de ella a sus espaldas. “Es lógico que le tienen envidia a mi Galita”, opinó Faloon, y Oriana contestó interrumpiendo.

“La única desleal eres tú, que le quieres robar al marido, invitándolo desesperada a sus aposentos, a tu cama para que duerma contigo, y además recibes un rechazo. ¡Amigas como tú, ojalá una amiga como tú... no una, sino tres”, le gritó Oriana irónicamente a la exZona Latina, refiriéndose a su coqueteo con Austin Palao.

Por su parte, Gala Caldirola aseguró que ella conversó y resolvieron todos los conflictos con Marzoli y Francisca Maira.