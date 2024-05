“Persona non grata”: ¿Por qué la familia de Camila Andrade no quiere a Francisco Kaminski?

Al parecer no solo Carla Jara, su hijo, ni los telespectadores de este chismecito farandulero están en contra del romance entre Francisco Kaminski y Camila Andrade. Según contaron en el programa “Sígueme”, la familia de la exMiss Chile también está en contra y desaprueban totalmente la relación.

Así lo contó la panelista Cecilia Gutiérrez, editora de espectáculos de Publimetro papel, quien transmitió el sentir de los Andrade Mora.

“La mamá de Camila estaba de cumpleaños, se lo celebraron ayer (domingo), en un almuerzo familiar. Y Camila, junto a Francisco, estaban comprando el regalo. Francisco no participó de ese almuerzo, solo acompañó a Camila a comprar, no sé quién pagó. Pero, Francisco no estaba en ese almuerzo, sigue siendo persona non grata, no es bienvenido”.

“Por lo tanto, Camila tuvo que ir sola y tengo entendido que esto marca un quiebre familiar para ella, así como Francisco se alejó de su círculo y sus amigos, ella también está con su familia quebrada, porque sobre todo les molestaba mucho que él diera la entrevista el mismo día del cumpleaños”.

La molestia contra Kamisnki

Pero, el rechazo de sus padres y hermanos no sería solo por verse involucrada con un hombre que estaba casado, sino que por las millonarias deudas que arrastra con exparejas y “el mercado informal”.

“La familia de Camila le advirtió inmediatamente ‘oye ten ojo, porque este tipo tiene deudas’. Al principio, cuando ella lo negaba y decía que todo esto era falso, le dijeron ‘ojo que este tipo tiene mala fama de que anda pidiendo plata, que le queda debiendo a las ex’, pero ella prefirió no creer”, señaló la periodista.

“Con la Edith (su expareja) todas esas deudas están judicializadas, no es un rumor. Están en tribunales todas esas causas, por más de 400 millones pesos, pero quedaron en nada. Pasó el tiempo y él se tiró a la quiebra con varias empresas”, agregó.