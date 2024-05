Claudio Valdivia niega ser deudor de pensión y se lanza contra su ex: “Lo hizo porque trabajaba en un programa de farándula”

En el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, Claudio Valdivia se refirió de las acusaciones que realizó su expareja, Sabrina Sosa, con respecto a su paternidad.

Cabe recordar que durante el 2023, la modelo argentina aseguró que llevaba una ardua disputa con el hermano del Mago debido a la deuda de pensión de alimentos.

“Desde que salió el tema a la luz no ha pagado. Paga un mes y seis no, es muy intermitente”, expuso de entrada.

Asimismo, la panelista de TV aseguró que la suma que le entregaba el exfutbolista no era suficiente. “No voy a decir el monto, pero no es ni el 50% de la mensualidad del colegio”.

Las declaraciones de Claudio

Ahora, el participante del reality de Canal 13 habló de esta situación con uno de sus compañeros de encierro, dando detalles sobre su vida como un hombre soltero.

“Yo vivo en un departamentito chico de una pieza, 40 metros cuadrados en el centro. La gente no sabe esa h…, la mayoría creen que yo vivo de mi hermano. No me alcanza para vivir en algo más grande con lo que pago de pensión”, partió explicándole el exfutbolista a Pangal Andrade.

Asimismo, afirmó que las declaraciones de su expareja no son reales: “Todo eso está legalizado. Yo no tengo cómo tener deuda, cuando tienes una deuda de pensión no puedes salir del país, no podría ir al estadio”, argumentó el exfutbolista, y contó que las declaraciones de su ex se dieron en el contexto de un programa de farándula donde ella trabajaba.

“Cuando se prende la cámara llora, le preguntan cómo era yo como papá, y ella responde ‘prefiero no contestar’. Con eso quedo pésimo, deja entrever que soy un mal papá. Quedé como un papito corazón. Lo hizo porque trabajaba en un programa de farándula. Me dejó mal”, se lamentó Valdivia.