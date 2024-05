Dan a conocer los detalles de la demanda por pensión de alimentos de Sabrina Sosa a Claudio Valdivia

Esta tarde se conocieron mayores detalles respecto de la conciliación por pensión de alimentos que Claudio Valdivia aseguró ayer en el reality “¿Ganar o servir?” haber resuelto con su expareja, Sabrina Sosa.

En el último episodio del programa de telerrealidad el hermano de Jorge Valdivia le reveló a Pangal Andrade que, al contrario de las acusaciones hechas por su ex, respecto de una deuda impaga de meses por concepto de pensión a su hijo Gaspar, él se mantiene al día en los pagos y que, prueba de ello, de no estarlo “no puedes salir del país, no podría ir al estadio”.

La deuda de Claudio Valdivia

“Yo vivo en un departamentito chico de una pieza, 40 metros cuadrados en el centro. La gente no sabe esa hue***, y la mayoría creen que yo vivo de mi hermano. No me alcanza para vivir en algo más grande con lo que pago de pensión”, expuso Valdivia, quien insistió en estar al día con los pagos para su hijo.

“Todo eso está legalizado. Yo no tengo cómo tener deuda, porque cuando tienes una deuda de pensión no puedes salir del país, no podría ir al estadio”, señaló el participante de “¿Ganar o servir?”, quien acusó a su expareja de llorar apenas se “prende la cámara”.

“Cuando se prende la cámara llora, le preguntan cómo era yo como papá, y ella responde: ‘Prefiero no contestar’. Con eso quedo pésimo, deja entrever que soy un mal papá. Quedé como un papito corazón. Lo hizo porque trabajaba en un programa de farándula. Me dejó mal”, lamentó.

Tras sus dichos, este miércoles se conocieron mayores detalles de la disputa legal donde, según expuso Valdivia, aparecen los pagos de las pensiones hasta abril de este año.

Fue a través de un escrito emanado desde el Juzgado de Familia de la comuna de Colina, instancia donde se realizó la demanda en contra de Valdivia, que el juez informó a ambas partes de “la liquidación de la deuda”, según pudo averiguar publimetro.cl.

En dicho documento el tribunal da por “efectuada la liquidación de la pensión de alimentos regulada en favor de Sabrina Magali Sosa, donde se consideraron las pensiones devengadas entre 04-2023 y 04-2024, las liquidaciones anteriores y los depósitos efectuados entre el 05-04-2023 y el 05-04-2024″.